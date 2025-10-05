東京ばな奈の限定『スペシャルぶにゃんこBOX』通販で登場！
毎年秋冬だけ登場する黒猫の「東京ばな奈ぶにゃんこ」が、今年は特別なBOXになって通販限定で登場します。『スペシャルぶにゃんこBOX』は、エコバッグやトートバッグ、ふかふかのブランケットまで、ぶにゃんこの世界を堪能できる全7アイテムを詰め合わせ。可愛さと実用性を兼ね備えたスペシャルセットは、ネコ好きや東京ばな奈ファン必見です♪
限定『スペシャルぶにゃんこBOX』の中身
東京ばな奈ぶにゃんこ エコバッグ
東京ばな奈ぶにゃんこ トートバッグ
東京ばな奈ぶにゃんこ ミニタオル
セット内容はとにかく豪華！総柄のエコバッグや、ペットボトルも入る便利なトートバッグ、黒猫らしい真っ黒なミニタオルなど、日常使いできるアイテムが満載です。
東京ばな奈ぶにゃんこ アクリルキーホルダー
東京ばな奈ぶにゃんこ ブランケット
東京ばな奈ぶにゃんこ フェイスマスコット
さらに、3種類のチャームがついたアクリルキーホルダー、ふわふわのブランケット、もちもちのフェイスマスコットまで勢ぞろい。
東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、「見ぃつけたっ」4個入
もちろん、黒猫カラーの「東京ばな奈 チョコバナナ味」4個入りもセットイン。
商品詳細と受注期間をチェック
商品名は『スペシャルぶにゃんこBOX』、価格は6,600円（税込）。受注期間は2025年10月1日(水)10:00～10月7日(火)17:00までです。
取扱店舗は公式オンラインショップ「パクとモグ」、楽天市場店、Yahoo!店の3店舗限定。お届けは可愛いぶにゃんこダンボールで届くのも嬉しいポイント♡
東京ばな奈限定BOXで心もほっこり♡
可愛さと遊び心たっぷりの『スペシャルぶにゃんこBOX』は、猫好きにもスイーツ好きにもたまらないアイテム。
毎年話題を呼ぶ「東京ばな奈ぶにゃんこ」が詰め込まれた限定セットは、手に入れられるのは今だけです。
癒される黒猫の世界観とともに、美味しさと温もりをおうちに迎えてみてはいかがでしょうか♪