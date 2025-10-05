東京ばな奈の限定『スペシャルぶにゃんこBOX』通販で登場！

毎年秋冬だけ登場する黒猫の「東京ばな奈ぶにゃんこ」が、今年は特別なBOXになって通販限定で登場します。『スペシャルぶにゃんこBOX』は、エコバッグやトートバッグ、ふかふかのブランケットまで、ぶにゃんこの世界を堪能できる全7アイテムを詰め合わせ。可愛さと実用性を兼ね備えたスペシャルセットは、ネコ好きや東京ばな奈ファン必見です♪

限定『スペシャルぶにゃんこBOX』の中身

東京ばな奈ぶにゃんこ エコバッグ

東京ばな奈ぶにゃんこ トートバッグ

東京ばな奈ぶにゃんこ ミニタオル

セット内容はとにかく豪華！総柄のエコバッグや、ペットボトルも入る便利なトートバッグ、黒猫らしい真っ黒なミニタオルなど、日常使いできるアイテムが満載です。

東京ばな奈ぶにゃんこ アクリルキーホルダー

東京ばな奈ぶにゃんこ ブランケット

東京ばな奈ぶにゃんこ フェイスマスコット

さらに、3種類のチャームがついたアクリルキーホルダー、ふわふわのブランケット、もちもちのフェイスマスコットまで勢ぞろい。

東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、「見ぃつけたっ」4個入

もちろん、黒猫カラーの「東京ばな奈 チョコバナナ味」4個入りもセットイン。

商品詳細と受注期間をチェック

商品名は『スペシャルぶにゃんこBOX』、価格は6,600円（税込）。受注期間は2025年10月1日(水)10:00～10月7日(火)17:00までです。

取扱店舗は公式オンラインショップ「パクとモグ」、楽天市場店、Yahoo!店の3店舗限定。お届けは可愛いぶにゃんこダンボールで届くのも嬉しいポイント♡

東京ばな奈限定BOXで心もほっこり♡

可愛さと遊び心たっぷりの『スペシャルぶにゃんこBOX』は、猫好きにもスイーツ好きにもたまらないアイテム。

毎年話題を呼ぶ「東京ばな奈ぶにゃんこ」が詰め込まれた限定セットは、手に入れられるのは今だけです。

癒される黒猫の世界観とともに、美味しさと温もりをおうちに迎えてみてはいかがでしょうか♪