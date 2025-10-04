¡Ö£±²óÌÜ¤Ï´é¡¢£²²óÌÜ¤ÏÉü½²¡¢£³²óÌÜ¤Ï¤ª¶â¡¢£´²óÌÜ¤ÏÀ³Ê¤ÇÁª¤ó¤À¡×39ºÐ¥Ð¥Ä£´½÷À¤ÎÇÈÍð¤Î·ëº§»ö¾ð¡Ö·ëº§¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¡×
19ºÐ¤Î¤È¤¤Ë£±²óÌÜ¤Î·ëº§¤ò·Ð¤Æ¡¢20Ç¯´Ö¤Ç£´ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤ÎµÚÀî¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¢½÷À)¡£¡Ö·ëº§¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤È¸ì¤ë¤½¤Î·ëº§´Ñ¤È¥Ð¥Ä£´¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£(Á°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ)
¡Ú²èÁü¡Û¥Ð¥Ä£´¤Î39ºÐ½÷À¡¢¥â¥Æ¤Þ¤¯¤Ã¤¿20Âå¤Î¤³¤í
¡ÖÉü½²¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡ÄÇÈÍð¤Î·ëº§»ö¾ð
¡Ö·ëº§¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡££µ²ó¤â·ëº§¤·¤¿¤é¹ñ¤«¤é¾ÞÉÊ¤È¤«¤â¤é¤¨¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤½¤ó¤Ê¼«¿È¤Î·ëº§´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ú²÷¤Ê¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤ÎµÚÀî¤µ¤ó(39ºÐ)¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯´Ö¤Ç£´ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Î·ëº§¤Ï19ºÐ¤Î¤È¤¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Þ¥¤¥ë¥É¥ä¥ó¥ー¡É¡£Â©»Ò¤ò¼ø¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«£²Ç¯¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¡£
¡Ö´é¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×timelesz¤Îº´Æ£¾¡Íø¤Ë»÷¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¤¤¶·ëº§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×(µÚÀî¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±)
Î¥º§¸å¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¡¢Â©»Ò¤È¤È¤â¤Ë¾åµþ¤·¤¿µÚÀî¤µ¤ó¡£²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤ò¥Ö¥í¥°¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÊ¸¾Ï¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥êー¤Î¥é¥¤¥¿ー¡¦ÊÔ½¸¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾åµþ¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿27ºÐ¤Î¤È¤¡¢£²²óÌÜ¤Î·ëº§¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤É¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÂç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¡¢X(Åö»þ¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー)¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¼«Ê¬¤Î´é¼Ì¿¿¤Ë¤·¤Æ¡¢²¿²ó¤«ÌÌÇò¤¤¥ê¥×¥é¥¤¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¿¤é¡¢Äà¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
À²¤ì¤Æ¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Èà¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëÉâµ¤¤äDV¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¸òºÝÃæ¤ÎÉâµ¤¤äDV¤ò½µ´©»ï¤Ë¹ðÈ¯¤·¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Ï»þÂåÅª¤ËÈà½÷¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤éÏÃ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡È¹ðÈ¯¡É¤È¡ÈÉü½²¡É¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÆþÀÒ¸å¡¢£²¥«·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÊÌµï¡£µÚÀî¤µ¤ó¤Ï°Ö¼ÕÎÁ¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤ÇÎ¥º§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
£³²óÌÜ¤Î·ëº§¤Ï¡¢¥²¥Ã¥¿ー¥ºÈÓÅÄ¤ËÇ°²¡¤·¤µ¤ì¤ë¤â¡Ä
¤½¤·¤Æ£³²óÌÜ¤Î·ëº§¤Ï28ºÐ¤Î¤È¤¡££³ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿10ºÐÇ¯¾å¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌ¿©¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï´é¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤ÏºâÎÏ¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££³ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¤Ï¡¢Á´Á³¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¥Ü¥±¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤³¤Î¿Í¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
Àê¤¤»Õ¤Î¥²¥Ã¥¿ー¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤âÁêÀÀê¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡º£ÅÙ¤³¤½Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î·ëº§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«£³¥«·î¤Ç²ÈÄíÆâÊÌµï¾õÂÖ¤Ë¡£Æó¿Í¤Î´Ö¤ËÌ¼¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±Ç¯È¾¤Ç·ëº§À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¶·ëº§¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¸òºÝÁ°¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¦¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë32ºÐ¤Î¤È¤¤Ë£´²óÌÜ¤Î·ëº§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ï°ì¤ÄÇ¯¾å¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡££´ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¤Î·è¤á¼ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¼è°úÀè¤È¤Î°û¤ß²ñ¤ÎÀÊ¤Ç¡Ø¤É¤¦¤â¥Ð¥Ä£³¤Ç¤¹¡££´ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¤òÃµ¤·¤Æ°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬£´ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¤Ç¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¡¢»ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥â¥Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡££³²óÌÜ¤ÎÎ¥º§Åö½é¡¢£¹¿Í¤ÎÃËÀ¤ÈÆ±»þÊÂ¹Ô¤ÇLINE¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§Ã£¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤ÈËþ¾ì°ìÃ×¤Ç£´ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¤òÁ¦¤á¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÁª¤ó¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¿Í¤Î°Õ¸«¤òÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
£´²óÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿²º¤ä¤«¤Ê·ëº§À¸³è
£´ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¤È¤Ï£²Ç¯¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ·ëº§¡£¤È¤Æ¤â²¹¸ü¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¡¢µÚÀî¤µ¤ó¤Ë¤âÏ¢¤ì»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â¿¼¤¤°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É²º¤ä¤«¤Ê·ëº§À¸³è¤Ç¡¢·ö²Þ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â·ëº§¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢£´²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ø¿´¤«¤é¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
µÚÀî¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡Ö°ìÈÖÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê£´ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¤È¤âºòÇ¯£¸·î¡¢£µÇ¯´Ö¤Î·ëº§À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö·ëº§¤·¤Æ£±½µ´Ö¤Ç¡¢É×¤«¤éED¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¸òºÝÅö»þ¤«¤é²ø¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢»ä¤ÏÈà¤ÎÀ³Ê¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÌÜ¤òâÔ¤Ã¤Æ·ëº§À¸³è¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¼¡Âè¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¡¢Ã¯¤«¤é¤âÊú¤«¤ì¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¡Ù¤Ã¤ÆÊ¢¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÅØÎÏ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½÷ÀÍÑÉ÷Â¯¥Ðー¤È¤«¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¥¿¥¤¥×¤È¤Ï¹ç¤ï¤º¡¢Á´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¤³¤¦¤·¤ÆµÚÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢20Ç¯´Ö¤Ç£´ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Êª¸ì¤Ï¶ØÃÇ¤Î¡ÈÂè£µ¾Ï¡É¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯―¡£
