ナインティナイン岡村隆史（55）が2日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（53）とともに生出演。台場の花火大会での女性テレビコメンターターの振るまいに不快感を示した。

「あんまり見たことないようなコメンテーターの方、いっぱいいますよね。タレントさんじゃなくて、専門家の方とか」と前置きした上で「そういうコメンテーターの人で、黙っててんけど、お台場の花火大会みたいなんがあった時に席に座ってたら」と切り出した。

「女性のコメンテーターがばっーっと俺の席に来て。ばっーっと俺の席の番号見て。横空いててん、椅子。何か俺があたかも間違ってるかのように。『そこ、なんでお前が座ってねん』みたいな顔をされて」と当時の状況を説明。

そして「でも、間違ってねん、その人が。俺の横の空いてる方の席をガーッと自分の方に引っ張ってって。何をキレてるのか知らんけど」と続けた上で「名前言われへんけど。すごい嫌い」と語った。

さらに「たまたまその人、俺は知らんかってん、顔も。あんまり。なんやねんって思っててんけど。その時、妻が『番組出てはる人やで』と。すぐスマホで調べてって言って。そしたら、ある番組のコメンテーターで、出てるのにって」と妻との会話を明かした。

「普通にめっちゃ真面目にコメントしてたりするねん。なんやねん、その暴力的な椅子の引っ張り方」とした上で「言われへんねん。分からんねん、テレビって。ほんまに」と当該コメンテーターの名前は明かさなかった。