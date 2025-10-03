『映画 すみっコぐらし』最新作、すみっコたちが挑む“ミッション”が明かされる！ 場面写真解禁
劇場アニメ『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 より、すみっコ史上最も【あげあげ】な本作と、“ふらい”でー（金曜日）にあわせて、空の王国ですみっコたちが挑戦するミッションの場面写真が到着した。
【写真】パズルにボーリングも！『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』場面写真
2019年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が公開されて以来、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数が300万人を超える”大ひっと”シリーズ『映画 すみっコぐらし』。最新作は、シリーズ史上もっとも【あげあげ】？ すみっコたちが空の王国で大冒険を繰り広げる。
空の王国のしんこくな雨不足を解決するために、新キャラクターがんばりやの「おうじ」といっしょに、「みずのしんでん」を探す冒険に出たすみっコたち。ミッションクリアのために仲間と力をあわせて奮闘する、すみっコたちのかわいらしい姿を一部公開。
今回公開となった空の王国のミッションは四つ。「みずのしんでん」にたどり着くまでに、いくつのミッションが隠されているのか？ 冒険を通してどんどん成長していくおうじ、そしてバディである「おつきのコ」はけなげに見守る。
ミッションその1は「パズル」。冒険のはじめにおおきなパズルを見つけたすみっコたち。パズルが完成すれば「みずのしんでん」へのヒントがわかるはず…。いろいろなかたちのピースがあってむずかしそうだけど、あるコが分かりやすくなるコツを見つけて…？ いったいどんな絵のパズルが完成するのか…？ すみっコたちは大きなパズルのピースをいっしょうけんめい運ぶ。
ミッションその2は「ボーリング」。とんがり山のてっぺんに到着したすみっコたち。次のミッションはなんとボーリング。ふもとの石像を全部倒すと次のヒントがわかりそうだけど、すみっコのみんなは自信がないみたい…。そこで名乗り出たのはがんばりやのあのコ。そんなのあり？ な方法でミッションをクリアする。
ミッションその3は「聖なる花を奏でる」。天空の花園には色とりどりに咲く大きなお花がいっぱい！お花の上をトランポリンのように跳ねると楽器のような音が鳴るみたい。それを見た音楽好きのぺんぎん？ があることに気づいて…？ ポンポン跳ねるすみっコたちのかわいすぎる姿と、きゅうりソードを振るぺんぎん？ の指揮者姿は見どころだ。
ミッションその4は「流れ星のジェットコースター」。これまでのミッションを通して息がぴったりになってきたすみっコたち、そしておうじとおつきのコ。次なるミッションは…流れ星のジェットコースター。これに乗れば「みずのしんでん」に連れて行ってくれるはず。しゅっぱつしんこー！ と乗り込んだのはいいけれど、どんどん速くなるジェットコースターに焦るすみっコたち。すると雲の切れ間から眠っている星を見つけて…？ ジェットコースターについているバズーカで眠っている星を目覚めさせようと力を合わせるすみっコたちは果たして無事に「みずのしんでん」にたどり着くことができるのか…？
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』は、10月31日より全国公開。
【写真】パズルにボーリングも！『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』場面写真
2019年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が公開されて以来、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数が300万人を超える”大ひっと”シリーズ『映画 すみっコぐらし』。最新作は、シリーズ史上もっとも【あげあげ】？ すみっコたちが空の王国で大冒険を繰り広げる。
今回公開となった空の王国のミッションは四つ。「みずのしんでん」にたどり着くまでに、いくつのミッションが隠されているのか？ 冒険を通してどんどん成長していくおうじ、そしてバディである「おつきのコ」はけなげに見守る。
ミッションその1は「パズル」。冒険のはじめにおおきなパズルを見つけたすみっコたち。パズルが完成すれば「みずのしんでん」へのヒントがわかるはず…。いろいろなかたちのピースがあってむずかしそうだけど、あるコが分かりやすくなるコツを見つけて…？ いったいどんな絵のパズルが完成するのか…？ すみっコたちは大きなパズルのピースをいっしょうけんめい運ぶ。
ミッションその2は「ボーリング」。とんがり山のてっぺんに到着したすみっコたち。次のミッションはなんとボーリング。ふもとの石像を全部倒すと次のヒントがわかりそうだけど、すみっコのみんなは自信がないみたい…。そこで名乗り出たのはがんばりやのあのコ。そんなのあり？ な方法でミッションをクリアする。
ミッションその3は「聖なる花を奏でる」。天空の花園には色とりどりに咲く大きなお花がいっぱい！お花の上をトランポリンのように跳ねると楽器のような音が鳴るみたい。それを見た音楽好きのぺんぎん？ があることに気づいて…？ ポンポン跳ねるすみっコたちのかわいすぎる姿と、きゅうりソードを振るぺんぎん？ の指揮者姿は見どころだ。
ミッションその4は「流れ星のジェットコースター」。これまでのミッションを通して息がぴったりになってきたすみっコたち、そしておうじとおつきのコ。次なるミッションは…流れ星のジェットコースター。これに乗れば「みずのしんでん」に連れて行ってくれるはず。しゅっぱつしんこー！ と乗り込んだのはいいけれど、どんどん速くなるジェットコースターに焦るすみっコたち。すると雲の切れ間から眠っている星を見つけて…？ ジェットコースターについているバズーカで眠っている星を目覚めさせようと力を合わせるすみっコたちは果たして無事に「みずのしんでん」にたどり着くことができるのか…？
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』は、10月31日より全国公開。