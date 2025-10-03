乃木坂46梅澤美波、へそチラリ私服コーデに熱視線「おしゃれ番長」「カッコ可愛すぎ」
【モデルプレス＝2025/10/03】乃木坂46の梅澤美波が2日、自身のInstagramを更新。へそ出し私服姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】梅澤美波、へそ出し私服で大人の色気
梅澤は「夏服、さらば」とコメントを添え、トップスから美しいウエストラインをのぞかせた私服姿を公開した。黒のノースリーブトップスにデニムパンツを合わせたコーディネートで、クールな雰囲気が印象的な1枚となっている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ番長」「カッコ可愛すぎ」「スタイル抜群」「大人の雰囲気」「美しすぎる」「街中をランウェイにしてしまう女性」「バチイケお姉さん」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
