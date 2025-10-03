歌手兼女優のセレーナ・ゴメス（33）と音楽プロデューサーのベニー・ブランコ（37）が結婚した。セレーナは2年間の交際を経て、9月27日にカリフォルニアでベニーと挙式したことをインスタグラムで報告した。



【写真】ラルフローレンのドレスが素敵すぎる！クラシカルな魅力ぎっしり

投稿には、ラルフ ローレンによるホルターネックのウェディングドレスに身を包んだセレーナが、同ブランドの紫のシャツに黒いタキシードを着たベニーの蝶ネクタイを直した後にキスをする動画や、セレーナが地面に座り、ベニーがその膝に頭を乗せて横たわる写真、2人が抱き合う姿、ブーケのクローズアップ、そして指輪の写真などが含まれている。キャプションには、白いハートの絵文字が2つと日付のみが添えられていた。



花のモチーフのレースが美しいラルフ ローレンのドレスはもちろん特注。髪は緩やかに巻いたダウンスタイルで、ブルネットの美しさを際立たせている。ブーケはシンプルなスズランで「再び幸せが訪れる」「純潔」「希望」などの花言葉を持つ。全体にクラシカルでありながら、セレーナの魅力を最大限に引き出していた。



ラルフ・ローレンの公式インスタグラムによると、ドレスには新郎新婦のイニシャルがデザインに取り入れられており、「手作業で色付けされたコルセットに、手作りの300個のレースの花とクリスタルの装飾があしらわれた特注のシルクレースドレス。おふたりのイニシャルと結婚日が刺繍されています」と紹介されている。



推定8カラットとも言われるマーキスカットのダイヤの婚約指輪は約1.5億円以上とも言われているが、新郎もダイヤの腕時計と1粒が1カラットはあると思われるテニスブレスを重ね付け。共にキラキラと輝く手元を演出していた。



結婚式には、テイラー・スウィフト、パリス・ヒルトン、エド・シーラン、そして人気ドラマ「マーダーズ・イン・ビルディング」でセレーナと共演するスティーヴ・マーティンとマーティン・ショートらが出席したとみられる。



挙式に先立ち、先月セレーナはメキシコのカボ・サン・ルーカスで、ベニーはラスベガスで、それぞれ独身最後のパーティーを楽しんでいた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）