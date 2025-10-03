【山粼武司 これが俺の生きる道】#31

これまで星野仙一監督の型破りな言動を書いてきたが、俺も破天荒にならなければ、ここまで生き残ることはできなかったかもしれない。

俺が一軍に定着できたのは1995年の9年目。これだけの遅咲きで、8年間も二軍におったら普通はクビになる。

思い返せば、捕手を“クビ”になり、星野監督に「おまえ、外野に行け」と言われたとき。

「おい、『外野の後ろ』は何だ」

「観客席です」

「そういうことだ。『外野の後ろ』はもうねえぞ」

そう最後通告されたことを思い出す。それでも戦力外にすることなく、我慢してくれた星野監督には感謝している。

91年オフに星野監督の退任が決まったときは正直、心の中でガッツポーズをした。俺だけじゃない。一緒にやってきたチームメートの多くが同じ気持ちだった。

耐え抜いてきた理不尽な出来事が走馬灯のように蘇り、「やっと終わった……」と肩の荷が下りたような気持ちになった。

しかし力が抜けすぎたのか、高木守道監督になった92年は最下位に転落。93年はヤクルトに首位を独走されて2位、94年はシーズン中盤から巨人に突き放され、9月ごろから星野監督の復帰が報道され始めた。「おいおい、マジかよ……。『おかえり』が早すぎんか」と、頭を抱えたものの、チームは一気に巻き返し、巨人との「10.8」決戦（※記事末尾に詳細）に至る。

俺は9月20日の阪神戦で左手有鉤骨を骨折した。代打として打席に立ち、3球目でファウルを打った時に手首に激痛が走った。痛みをこらえ、フルカウントまで粘ってスタンドに叩き込んだのだが、そのせいで「10.8」には参戦できなかった。

優勝は巨人にさらわれたものの、選手会長の川又米利さんが選手の総意として高木監督の続投を球団に直談判。最終的に1年の“延長”が決まったが、翌95年は序盤から低迷。6月2日の阪神戦の試合前に、この日限りで高木監督が途中辞任することが発表された。

その試合で高木監督は久慈照嘉さんの打球を一塁の友寄塁審がファウルと判定したことに激怒。一塁を守っていた俺の真横に駆け寄り、友寄審判に暴行を働いて退場処分になるというショッキングな出来事もあった。

俺自身はプロで初めて2ケタ本塁打（16本）を打つことができ、レギュラーに定着できた年だった。高木監督の途中辞任で徳武定祐ヘッドコーチが監督代行に就任した後も巻き返すことができず、徳武代行も解任に。二軍監督だった島野（育夫）さんが代行の代行を務めた。

前年の94年から、星野さんが監督復帰するともっぱらだった。二軍は島野さん以下、加藤安雄バッテリーコーチ、高畠康真打撃コーチら、1次政権で星野さんを支えてきた面々ばかり。グダグダだったこの年は5位に終わり、星野さんの2度目の監督就任が決定した。約3年半の高木監督時代の思い出話は改めて書きたいと思っている。

星野監督が現場復帰した秋季キャンプ終盤、さっそく“呼び出し”を食らった。監督室のドアをノックすると、衝撃の命令が下された。（つづく）

※「10.8」決戦

プロ野球史上初となる「最終戦同率首位決戦」。優勝を争っていた巨人と中日が1試合を残して共に69勝60敗の同率首位となる。10月8日、ナゴヤ球場で直接対決が行われ、巨人が勝利して優勝。中日は2年連続の2位に終わった。

（山粼武司／元プロ野球選手）

