Mrs. GREEN APPLE若井滉斗 ダンスで会場を圧倒も…大森元貴からまさかの“ダメ出し”!?「あそこですぐに…」
9月29日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたおたよりをきっかけに、若井がMCをつとめるテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」初のライブイベント「M:ZINE LIVE」についてトークしました。ライブでキレのあるダンスを披露し、ファンを魅了した若井に対し、メンバーからまさかの“ダメ出し”（!?）が飛び出る場面もありました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
＜リスナーからのメッセージ＞
9月9日に開催された「M:ZINE LIVE」（※若井が進行役をつとめているテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」初のライブイベント）を観に行きました！
ライブの冒頭では若井さんが「M:ZINEを観てくれている人！」と観客に質問したとき、多くの人が手を上げていましたね！「FJORD」（※ミセスのデビュー10周年記念ライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」）のときには見られなかった光景を今回見られたことで、どのような心情になりましたか？ きっと嬉しかったですよね！
（「M:ZINE LIVE」での）キメ顔モンスターでは、カメラに映っていなくても手でカウントしたり、アーティストさんのボケにツッコミを入れたりと、1年半も続けていらっしゃるMCの責務をまっとうしようとする姿勢がすごいなと思いました。
特にダンスでは本家に劣らないほどキレッキレに踊っていらっしゃってカッコよかったです！ 練習風景を観たら、より、若井さんのダンスに向き合う真面目さがプロフェッショナルだと思いました。また若井さんのダンスが観られることを楽しみにしています。（21歳）
＜ミセスからのメッセージ＞
若井：来てくれたのぉ〜!? 「M:ZINE LIVE」！ 2人（大森、藤澤）も観に来てくれて。
藤澤：いやー、よかったね〜！ 新鮮な若井を見れた！
若井：普段は「M:ZINE」の収録スタジオで、グリーンバックグリーンバック（※映像編集で使われる緑色の背景スクリーン）で繰り広げられていることを、ライブで、さいたまスーパーアリーナでやったわけですからね！ 規模がすごいな、と思いました！
藤澤：うわ〜！
若井：で、「ダンスモンスターへの道」もちょっとありましたけども……あれ、たぶん初めて練習風景を見せた！
大森：すごかった！ うちらも見たことない！
若井：そう！ 見せたことなかったから……裏側が垣間見えて。
大森：いや、すごい感動したよ！
藤澤：本気で向き合ってるんだな、ってね！
若井：ほんと？
藤澤：うん。
若井：嬉しいな。で、「M:ZINE LIVE」で“ダンスモンスター”になっちゃったから、次は何モンスターになろうか、ってちょっと今みんなで話してて！
大森：そこ、俺ちょっと言っていい？
藤澤：うわうわうわ！
大森：あそこですぐ「スーパーダンスモンスター目指します！」みたいなこと言えなかった若井が、だめ（笑）！
藤澤：ステージ上でね！
大森：「これからどうしますか？」ってなったときに、「いやー！ もう、いやー！ そうっすね、はい、いやー！」みたいになってたのが、だめだめ！
若井：（笑）。
藤澤：なんか、料理の話してたよね（笑）？
大森：「じゃあ料理モンスターですかね〜！」とか、もう全然意味わかんないんだけど（笑）！ 「スーパーダンスモンスターですね！」くらい意味わかんないことを言っとかないと閉まんないんだから！
若井：たしかにね！ ちょっとこれ、反省だわ！
藤澤：ここで反省会してる（笑）？
若井：反省させてください！
