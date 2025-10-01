北海道のおいしいものが一堂に集まる物産展が、岡山市北区の岡山高島屋で始まりました。

【写真を見る】【大北海道展】“秋メロン” のスイーツに雪解け水を使って養殖した “大雪サーモン” に 63店の約1,000種類 岡山高島屋で14日まで

北海道でとれたまぐろのトロと赤身を贅沢にのせた弁当に、甘みが強い「秋メロン」の上にソフトクリームをのせたスイーツも。会場の岡山高島屋には、北海道から63店が出店し、約1,000種類の商品を販売しています。

雪解け水を使って養殖した「大雪サーモン」は、去年10月に出荷を始めたもので、今回初登場です。その味の特徴は…。

（望月陽茉莉アナウンサー）

「いただきます。さっぱりしていておいしいです。臭みもまったくなくて、後味もすっきりしています」



（高島屋岡山店担当バイヤー 西形功さん）

「一度にこれだけ集まるというのがなかなかない機会なので、この機会に、北海道の各地からたくさんおいしいものが集まっていますので、それをぜひみなさんに楽しんでいただきたい」

「大北海道展」は、岡山市北区の岡山高島屋で今月（10月）14日まで開かれています。