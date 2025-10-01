【2025年最新版】Amazonプライム感謝祭の攻略法｜目玉商品・ポイント還元・裏ワザまとめ
開催日程：
先行セール：2025年10月4日（土）0:00〜6日（月）23：59まで
プライム感謝祭：2025年10月7日（火）0:00〜10月10日（金）23：59まで
本記事では、2025年のプライム感謝祭を徹底攻略するために「セールの流れ」「注目ポイント」「おすすめカテゴリー」「事前準備リスト」まで分かりやすく解説します。プライムデーやブラックフライデーに匹敵する規模のビッグイベントを見逃さず、お得にほしいものをゲットしましょう。
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
1. プライム感謝祭とは？
プライム感謝祭は、Amazonが日頃の利用に感謝して実施するプライム会員限定の大規模セールイベントです。2025年は約200万点以上の商品が対象となり、家電・家具・日用品・食品・ビューティーなど幅広いジャンルで特別価格が用意されています。
開催期間は本番の4日間（10月7日〜10日）に加え、直前の10月4日〜6日に先行セールが行われる二段構え。セール期間中は一部商品を一般ユーザーもお得に購入できますが、会員限定の大幅割引きやポイントアップを最大限活用するにはプライム会員であることが必須です。
→ 今なら「Amazon Prime会員」が30日間無料に
→ 特典いっぱい。学生限定「Prime Student」が6カ月間無料に
2. セールの流れを知っておこう
大まかな流れとしては、事前エントリー → 先行セール → プライム感謝祭の本セールとなります。
まずやっておきたいのが事前エントリーです。2025年は「ポイントアップキャンペーン＆大抽選会」が開催予定で、すでにエントリーが開始されています。エントリーして対象条件を満たすことで、購入金額に応じたAmazonポイント還元の特典が受けられます。
→「ポイントアップキャンペーン」のエントリーはこちら
次に10月4日（土）0：00からは先行セールが開催されます。先行セールは本セールと同じ価格になるので、気になるアイテムをセール価格でいち早く購入できるチャンス。そして、10月7日（火）0：00から本番セールがスタートします。人気アイテムはセール終了を待たずに売り切れることもあるので、人気商品は特に先行セールから狙うのが得策です。
3. 注目ポイント（必ず押さえたい攻略のカギ）
2025年プライム感謝祭を最大限活かすため、以下のポイントはおさえておきましょう。
ポイントアップキャンペーン：
対象期間中にキャンペーンにエントリーして対象商品を合計10,000円（税込）以上購入すると、ご利用状況に応じたポイント還元率でポイントが付与されます。 セール開始前にエントリーしておきましょう。
→「ポイントアップキャンペーン」のエントリーはこちら
また、100,000ポイントが当たるチャンスもある大抽選会は、ポイントアップキャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で自動エントリーされます。
数量限定タイムセール：
時間や在庫が限定されたタイムセールは、人気商品の割引が大きい反面、開始時刻直後に売り切れることが多いため、「ほしい物リスト」にあらかじめ登録するなど、準備が勝敗を分けます。
Amazonデバイスの大幅値引き：
Amazonビッグセールの目玉の一つが、Amazonデバイスの大幅な値引きです。今年はKindle デバイス（カラー版の最新モデル）、Fire TV Stick、Echoシリーズなど人気アイテムが登場予定。一部の商品では割引後の価格もすでに公表されているので、狙っている商品がある人は先にチェックしておきましょう。
→ プライム感謝祭の「Amazonデバイス」はこちら
「プライムスタンプラリー」で最大50,000ポイントが当たるチャンスも
プライム感謝祭の期間中、プライム会員は、プライム対象商品の購入やPrime Video会員特典対象作品の視聴、初めてのモバイルアプリサインイン（対象者のみ）など、さまざまな条件を満たすことで最大5つのスタンプを集めることができます。
5つすべてのスタンプを集めてプライム配送特典対象商品を2,000円（税込）以上注文すると、最大50,000ポイントの当選チャンスもある大抽選に参加できます。
→ プライムスタンプラリーに参加はこちら
「ポイントDEAL祭り」で通常以上の高ポイントが貯まる
先行セールから「ポイントDEAL祭り」が開催されます。通常以上の高ポイントが貯まるポイントDEAL商品が多数登場予定で、最新家電やトレンド満載のファッション、毎日の暮らしを彩る日用品、レジャーグッズまで、幅広い商品が目白押しです。
→「ポイントDEAL祭り」はこちら
「Amazonフレッシュ」が最大50％OFFに
「Amazonフレッシュ」では、10月7日（火）から10月10日（金）まで「Amazonフレッシュ プライム感謝祭」を実施し、季節の野菜・果物から、お刺身やヨーグルトほか、幅広い商品が最大50%OFFで提供されます。
それ以外の提携ネットスーパーでも、日用品や食料品のセール、クーポン配布、割引率アップなどが実施されるので、お得にまとめ買いするチャンスです。
→「Amazonフレッシュ」はこちら
4. 買うべきおすすめカテゴリー
2025年のプライム感謝祭で目玉として公式で挙げられているカテゴリを中心に、「このジャンルなら外さない」というおすすめを紹介します。
家電・ガジェット
ガジェットでは、AppleのiPadやAirPodsシリーズが登場予定。また、ロボット掃除機やモニター、テレビなどの家電も毎年値引き率が高いので、この機会に狙う価値ありです。
Amazonデバイス
Kindle Colorsoft、Fire TV Stick、Echoシリーズなど、Amazon自社デバイスはこのセールの目玉となっています。最大50%オフになるものも登場予定です。
Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー
6,980円 → 3,480円（50%オフ）
※10/4からセール価格に
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール
7,480円 → 3,980円（47%オフ）
※10/4からセール価格に
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
39,980円 → 29,980円（10,000円オフ）
※10/4からセール価格に
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
日用品・飲食料品
洗濯洗剤や柔軟剤、ペットボトル飲料など、日用品や飲食料品はストック買いに最適。特に飲料は、Amazonで購入すれば玄関先まで届けてくれるのでとても便利ですよ。
洋服・シューズ・バッグ
シューズやソックス、バッグなどのファッションアイテムも幅広く登場予定。秋冬物も一部セール対象になるのでお見逃しなく。
[ニューバランス] ランニングシューズ M413 現行モデル ランニング ウォーキング 幅広 軽量 メンズ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「Kindle Unlimited」「Amazon Music Unlimited」が最初の3か月無料に
プライム感謝祭にあわせて、Amazonのサブスクサービスも無料お試しキャンペーンを実施中。
電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited」は最初の3か月無料に、定額制音楽ストリーミングサービス「Amazon Music Unlimited」は最初の3カ月無料（プライム会員なら4カ月無料）になっています。新規登録限定で、10月10日までの期間限定です。
→ 10月10日まで「Kindle Unlimited」が3カ月無料に
→ 10月10日まで「「Amazon Music Unlimited」が3〜4カ月無料に
5. 事前準備リスト
セールを効果的に利用するためには、セール前に以下を済ませておくことをおすすめします。
プライム会員の登録
プライム感謝祭はプライム会員限定の割引や特典が多いため、未登録の人は早めに登録を。新規登録なら30日間無料で試せます。
→ プライム感謝祭がまもなく開催！「Amazon Prime会員」が30日間無料に
→ 特典いっぱい。学生限定「Prime Student」が6カ月間無料に
ポイントアップキャンペーンへのエントリー
「ポイントアップキャンペーン＆大抽選会」のエントリーは、セール開始前にすませておきましょう。
→「ポイントアップキャンペーン」のエントリーはこちら
Amazonギフト券にチャージ・確認
セール期間中は、ギフト券チャージでポイント還元があるキャンペーンが出ることも。余裕をもって準備しておくと、決済がスムーズです。
→「Amazonギフト券にチャージ」はこちら
ほしい物リストに追加しておく
ビッグセールの期間中は、人気商品の在庫がすぐに無くなることがあります。気になる商品は事前に「ほしい物リスト」に入れて、アプリの「通知」機能をオンにして、セールが始まったらすぐチェックできるようにしておきましょう。
アプリを入れて通知設定をする
Amazon公式アプリではタイムセール等の通知が来る設定があります。開始直後の見逃しを防ぐため、セールの通知をオンにしておきましょう。
7. まとめ
プライム感謝祭は生活必需品からほしかったガジェットまで、幅広い商品をお得にゲットできるチャンス。事前に準備して、年に一度のプライム感謝祭を存分に楽しんでくださいね。
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります