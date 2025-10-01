【2025年最新版】Amazonプライム感謝祭の攻略法｜目玉商品・ポイント還元・裏ワザまとめ

1. プライム感謝祭とは？

2. セールの流れを知っておこう

3. 注目ポイント（必ず押さえたい攻略のカギ）

ポイントアップキャンペーン：

数量限定タイムセール：

Amazonデバイスの大幅値引き：

「プライムスタンプラリー」で最大50,000ポイントが当たるチャンスも

「ポイントDEAL祭り」で通常以上の高ポイントが貯まる

「Amazonフレッシュ」が最大50％OFFに

4. 買うべきおすすめカテゴリー

家電・ガジェット

Amazonデバイス

日用品・飲食料品

洋服・シューズ・バッグ

「Kindle Unlimited」「Amazon Music Unlimited」が最初の3か月無料に

5. 事前準備リスト

プライム会員の登録

ポイントアップキャンペーンへのエントリー

Amazonギフト券にチャージ・確認

ほしい物リストに追加しておく

アプリを入れて通知設定をする

7. まとめ

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります