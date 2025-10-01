120万円の婚約指輪を勝手に購入!? 彼氏ですらない男のヤバすぎる行動
今回は、彼氏ですらない男のヤバすぎる行動についてのエピソードを紹介します。
彼氏とのデート中に…
「新卒で入社し半年ぐらいたちますが、先輩男性社員（30代）のSさんにほとほと困っています。というのも私が入社したばかりの頃、Sさんに優しく声をかけてもらったので、そのお礼を伝えたら、私がSさんに好意があると勘違いされてしまい……。で、Sさんはなぜか『私と付き合っている』と勝手に思い込んでいるみたい。Sさんは私に毎日LINEを送ってきて、『早く君に会いたい』とか彼氏気取りのメッセージを送ってくるんです。
会社の上司にそのことを話し、いったんSさんの迷惑行為はおさまりました。しかしある日私が彼氏と一緒に外を歩いている時に、Sさんが急に『結婚しよう』と言って婚約指輪（120万するもの）を渡してきたんです……」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年10月）
▽ この先輩男性社員は、LINEを何度も送ってきたりはしたものの、危害を加えることなどなかったので、警察沙汰にはしてこなかったそうですが……これはさすがに常軌を逸していますよね……。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。