石破茂首相（68）が辞任を表明し、10月4日に投開票が予定されている自民党総裁選。5人の立候補者が激しいバトルを繰り広げているが、有力候補のひとりと目されているのが小泉進次郎氏（44）だ。全国紙政治部記者が語る。

【写真】滝川クリステルと小澤征悦の当時の手つなぎデート写真。進次郎を見つめる滝川も

「時事通信が9月18日に公開した世論調査によると、『次の総裁にふさわしい人』のトップが小泉氏でした。ただ当然ながら、総裁選は知名度で決まるわけではなく、国会議員票と党員・党友票で結果が決まります。

9月25日発売の『週刊文春』が報じた小泉陣営の『ステマ疑惑』は、本人が事実関係を大筋で認めて陳謝。国民の怒りの声も大きく、どうなるかは最後までわかりません」

近年の選挙戦ではお決まりになりつつあるが、SNS上では「メディアの報じ方」についても注目され、議論や批判が展開されている。そんななか、少し違った角度から、一部ユーザーの関心を集めている報道番組がある。テレビ局関係者の話。

「土曜日の昼に生放送されている情報番組『サタデーLIVE ニュース ジグザグ』（日本テレビ系）です。ナビゲーターを務めている小澤征悦さん（51）はもともと人気の高い俳優ですが、同番組でも総裁選の話題を扱うなか、彼のコメントが注目されています」

今年4月の番組スタート時からナビゲーターを務めている小澤。プライベートでは2021年にNHKアナウンサー・桑子真帆（38）と結婚したが、過去にはフリーアナウンサー・滝川クリステル（47）と長く交際していたことも知られている。滝川の知人が語る。

「2009年の冬に交際が報じられた小澤さんと滝川さんは、結婚秒読みと言われながら、2015年に破局。けれども実は10年以上は交際していたとも聞きますし、別れた後も2人で会う姿を度々キャッチされていたことから、決して喧嘩別れではなく"大人の別れ"だったとわかります。

恋人としての関係を解消した後も仲が良さそうな様子に、復縁説が浮上することもありましたが、2人なりの良い距離感で付き合っていたのでしょう」

小澤の進次郎氏へのコメントは「なし」

そんな滝川は2019年に小泉と結婚。今やファーストレディ候補となっている。

「小澤さんは『ジグザグ』起用にあたって『ニュースには詳しくないんだけど、視聴者の人と同じ目線で番組を進行できたら』と明かしていました。一方、今回の総裁選では進次郎さんが"本命"というところもあり、『複雑な関係性だけど、進次郎さんの話題は変に注目されるんじゃないか』と気を揉む番組スタッフもいました。

だからこそ、気を遣っているところもあるのかもしれません。総裁選を扱う特集では基本的に進行役の足立夏保アナ（26）が中心となって、各有識者のコメントをバランス良く取り入れる構成になっていました。27日の放送では進次郎さんの『ステマ騒動』も取り上げられましたが、小澤さんのコメントはありませんでした」（前出・テレビ局関係者）

一方の滝川は、今回の総裁選にどう臨んでいるのだろうか。9月26日、『デイリー新潮』は滝川が「出馬は絶対反対だったが、折れた」などと報じている。前出・滝川の知人の話。

「滝川さんは進次郎さんとの結婚後、『自分の機嫌は自分でとる』というのをモットーに生きているそうで、精神的にも落ち着いてきた印象があります。互いに忙しい身ではあるものの、2人で会話する時間を増やすために『一緒にキッチンに立つ』といった"夫婦のルール"もプラスに働いているのでしょう。

ファーストレディとなれば、ことあるごとに注目される立場に置かれますが、責任を持って人前に立つ仕事をしてきた滝川さんとしてはその点に大きな不安はないのでは」（同前）

結婚発表時に「私が今までイメージしてきた『政治家の妻はこうあるべき』という形に捉われず、私らしく、ありのままの生き方、スタイルを尊重してくれることを話し合う中で感じることができた」とコメントしていた滝川。2人の"闘い"を、小澤も静かに見守っていることだろう。