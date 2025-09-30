²Æì¡¦¸Å±§ÍøÅç¤«¤é²°²æÃÏÅç¡õ¸Å±§ÍøÂç¶¶¤Î·Ê´Ñ¤ò°ìË¾¡ªº£Ç¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡È¥ê¥¾¡¼¥È·¿¥Û¥Æ¥ë¡É¤È¤Ï¡©
¡È°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¯¼ê¤ÎÆÏ¤¯ìÔÂô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾ðÊó»æ¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿¡×¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌò¤ËÎ©¤ÄºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿ THE REAL WELLNESS¡×¡ÊËè½µÅÚÍË7:25¡Á7:30¡Ë¡£¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¦º´¸¶²íÇ·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¡£9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹ÊóÀëÅÁÉô¤ÎÇò°æÆàÈþ¡Ê¤·¤é¤¤¡¦¤Ê¤ß¡Ë¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥ê¥¾¡¼¥È·¿¥Û¥Æ¥ë¡ÖBATON SUITE ²Æì¸Å±§ÍøÅç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´¸¶¡§Î¹¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤´Ñ¸÷¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËÍ½Äê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¡È²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µÙ²Ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊµÙ²Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ê¤é²Æì¸©¤¬¥Ù¥¹¥È¡ª º£²ó¤Ï¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÇò°æ¤µ¤ó¤Ë²Æì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çò°æ¡§º£Ç¯3·î¤Ë¥À¥¤¥ï¥í¥¤¥Í¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¥º¤¬¼ê¤¬¤±¤ë½é¤Î¥ê¥¾¡¼¥È·¿¥Û¥Æ¥ë¡ÖBATON SUITE ²Æì¸Å±§ÍøÅç¡×¤¬³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÆìËÜÅçËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÎ¥Åç¡¦¸Å±§ÍøÅç¡Ê¤³¤¦¤ê¤¸¤Þ¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Á³¤Î³Ú±à¤Ç¤¹¡£
Çò°æ¡§³¤¤òË¾¤à¹âÂæ¤Ë·ú¤Ä¡ÖBATON SUITE ²Æì¸Å±§ÍøÅç¡×¤Ï¡¢35¼¼¤¹¤Ù¤Æ¤¬67Ö°Ê¾å¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤È¤¤¤¦ìÔÂô»ÅÍÍ¡£¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ä¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÅç¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤Ê¤ë²°²æÃÏÅç¡Ê¤ä¤¬¤¸¤·¤Þ¡Ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸Å±§ÍøÂç¶¶¤Î·Ê´Ñ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÚºßÃæ¤Ï¡¢½¼¼Â¤Î´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¡È²¿¤â¤·¤Ê¤¤µÙÆü¡É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈËþµÊ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢10·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê²°³°¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢¸Å±§ÍøÂç¶¶¤òÇØ·Ê¤Ë±Ë¤¤¤À¤ê¡¢¥Á¥§¥¢¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤æ¤ë¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤ÇÍ½ÌóÀ©¤Î¡ÖBATON SUITE SPA¡×¤Ø¡£²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿²º¤ä¤«¤Ê»Ü½Ñ¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ì¤Ð¡¢¿´¤Þ¤Ç¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤Î¼«Á³¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£Ä«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Í¼Êë¤ì»þ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡¢¿åÊ¿Àþ¤ØÄÀ¤àÍ¼ÍÛ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¸å¤ËÂç¼«Á³¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤òÏ«¤ê¡¢²º¤ä¤«¤ËÎ®¤ì¤ëÉ÷·Ê¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¡Ä¡Ä¡È²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿¼¤¤Ìþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯Î¹¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¡ÖBATON SUITE ²Æì¸Å±§ÍøÅç¡×¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9379
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¥Ó¥º¥¹¥¿ THE REAL WELLNESS
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§º´¸¶²íÇ·¡Ê¥Ó¥º¥¹¥¿ÊÔ½¸Ä¹¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË7:25¡Á7:30
Çò°æÆàÈþ¤µ¤ó
º´¸¶¡§Î¹¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤´Ñ¸÷¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËÍ½Äê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¡È²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µÙ²Ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊµÙ²Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ê¤é²Æì¸©¤¬¥Ù¥¹¥È¡ª º£²ó¤Ï¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÇò°æ¤µ¤ó¤Ë²Æì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çò°æ¡§º£Ç¯3·î¤Ë¥À¥¤¥ï¥í¥¤¥Í¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¥º¤¬¼ê¤¬¤±¤ë½é¤Î¥ê¥¾¡¼¥È·¿¥Û¥Æ¥ë¡ÖBATON SUITE ²Æì¸Å±§ÍøÅç¡×¤¬³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÆìËÜÅçËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÎ¥Åç¡¦¸Å±§ÍøÅç¡Ê¤³¤¦¤ê¤¸¤Þ¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Á³¤Î³Ú±à¤Ç¤¹¡£
¡ÖBATON SUITE ²Æì¸Å±§ÍøÅç¡×
Çò°æ¡§³¤¤òË¾¤à¹âÂæ¤Ë·ú¤Ä¡ÖBATON SUITE ²Æì¸Å±§ÍøÅç¡×¤Ï¡¢35¼¼¤¹¤Ù¤Æ¤¬67Ö°Ê¾å¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤È¤¤¤¦ìÔÂô»ÅÍÍ¡£¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ä¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÅç¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤Ê¤ë²°²æÃÏÅç¡Ê¤ä¤¬¤¸¤·¤Þ¡Ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸Å±§ÍøÂç¶¶¤Î·Ê´Ñ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÚºßÃæ¤Ï¡¢½¼¼Â¤Î´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¡È²¿¤â¤·¤Ê¤¤µÙÆü¡É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈËþµÊ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢10·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê²°³°¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢¸Å±§ÍøÂç¶¶¤òÇØ·Ê¤Ë±Ë¤¤¤À¤ê¡¢¥Á¥§¥¢¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤æ¤ë¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤ÇÍ½ÌóÀ©¤Î¡ÖBATON SUITE SPA¡×¤Ø¡£²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿²º¤ä¤«¤Ê»Ü½Ñ¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ì¤Ð¡¢¿´¤Þ¤Ç¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤Î¼«Á³¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£Ä«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Í¼Êë¤ì»þ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡¢¿åÊ¿Àþ¤ØÄÀ¤àÍ¼ÍÛ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¸å¤ËÂç¼«Á³¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤òÏ«¤ê¡¢²º¤ä¤«¤ËÎ®¤ì¤ëÉ÷·Ê¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¡Ä¡Ä¡È²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿¼¤¤Ìþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯Î¹¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¡ÖBATON SUITE ²Æì¸Å±§ÍøÅç¡×¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9379
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¥Ó¥º¥¹¥¿ THE REAL WELLNESS
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§º´¸¶²íÇ·¡Ê¥Ó¥º¥¹¥¿ÊÔ½¸Ä¹¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË7:25¡Á7:30
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/58664 https://audee.jp/program/show/58664