神戸、京都橘の186cmFW伊藤湊太の26シーズン加入内定を発表「夢や希望を与えられる選手になれるように」
ヴィッセル神戸は29日、京都橘高FW伊藤湊太の2026シーズン加入内定を発表した。
クラブは伊藤の特徴を「長身ながら足元の技術にも優れ、スピードに乗ったドリブルで局面を打開できる。跳躍力を活かした空中戦の強さやポストプレーで攻撃の起点にもなれ、守備では前線からの積極的なプレッシングで相手に圧力をかけることができる攻守ともにハイレベルなFW」と紹介。
伊藤はクラブを通じ、「この度、2026シーズンからヴィッセル神戸に加入することになりました、京都橘高等学校の伊藤湊太です。目標であったプロサッカー選手としてのキャリアを、ヴィッセル神戸という歴史あるクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。このクラブの一員としてプレーできることを誇りに感じ、日々成長していきたいと考えています。これまで関わってくださった全ての方々への感謝を忘れず、チームの勝利に貢献できるように全力を尽くし、夢や希望を与えられる選手になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィールとコメント
●FW伊藤湊太
(いとう・そうた)
■生年月日
2007年9月24日(18歳)
■出身地
京都府京都市
■身長/体重
186cm/75kg
■経歴
醍醐SSS-G大阪門真Jrユース-京都橘高
