【草隠さとこ 巨乳 Ver. 1/4スケールフィギュア】 予約期間：9月29日～11月28日23時59分 2026年9月 発売予定 価格：27,500円

A･DIMENSIONは、フィギュア「草隠さとこ 巨乳Ver. 1/4スケールフィギュア」を2026年9月に発売する。予約期間は11月28日23時59分まで。価格は27,500円。

本製品は、TVアニメ「忍者と殺し屋のふたりぐらし」より、周囲に流されて忍びの里を離脱した抜け忍「草隠さとこ」が巨乳化した姿で、1/4スケールフィギュア化したもの。

可愛らしい表情に、はち切れんばかりのスタイルを見事に表現しており、豊満すぎるボディと、1/4スケールというビッグサイズも相まって、圧倒的なボリュームに仕上げているほか、スマホや草鞋など小物も丁寧に表現している。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約228mm（台座含む） 素材：PVC、ABS、鉄

(C)ハンバーガー/KADOKAWA/にんころ製作委員会