ガイコツと記念写真を撮るハスキー犬→思った以上に『仲が良さそうに見える光景』に9万いいねの反響「いい笑顔」「肩組んでるみたいで素敵」
骸骨と記念写真を撮るシベリアンハスキーさん。思った以上に仲が良さそうで楽しそうなその光景は、記事執筆時点で280万回を超えて表示されており、9.8万件のいいねが寄せられることになりました。
【写真：ガイコツと記念写真を撮るハスキー犬→思った以上に『仲が良さそうに見える光景』】
骸骨と記念写真を撮るハスキー犬
Xアカウント『@sa_________mu』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「サム」くんのお姿。この日、サムくんはご家族と共にグランピングに出かけたのだとか。
そこでサムくんは、自分の体の何倍も大きなガイコツに出会ったそう！
思った以上に『仲が良さそうに見える光景』に反響
ガイコツは地面から上半身だけを出している姿勢で、楽しそうな笑顔を浮かべていたのだとか。
特別な出会いを思い出に残そうと写真を撮ると、サムくんはガイコツの隣で眩しいほどの素敵な笑顔を浮かべたといいます。
骸骨さんの姿勢も相まって、まるで肩を組んでいるかのようにも見え、その光景はあまりにも楽しそうなものだったのだとか。
この投稿には「すごく大きなお友達ですね」「いい笑顔！」「がしゃどくろ」「こんな笑顔なドクロ初めて見た」「爽やかな笑顔だ」「肩組んでるみたい」など多くのコメントが寄せられています。
甘えん坊でお茶目な男の子の日常が大人気
2023年12月18日生まれのサムくんは、甘えん坊でとってもお茶目な男の子。飼い主さんと一緒にお出かけをしてたくさん遊んだり、お家でのんびり過ごしたりしているそうです。
ご家族に溺愛されながらのびのびと自分らしく幸せに暮らすサムくんのお姿は、たくさんの癒やしと笑顔を届け続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@sa_________mu」さま
