人気恋愛リアリティ番組「今日好き」、「マカオ編」お蔵入りへ　新シリーズ放送発表に困惑の声

ABEMAの恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」公式Xが2025年9月26日、新シリーズとして放送予定だった「マカオ編」について、「諸般の事情により放送を見送り、10月6日（月）より新シリーズを放送することを決定いたしました」と発表した。

12日に「決まり次第、改めてご報告」

当初「マカオ編」は9月15日からの放送が予定されていたが、12日に「皆様へのお知らせ」として放送内容の変更を伝える文書を公開。今後の予定については「決まり次第、改めてご報告いたします」としていた。

番組をめぐっては、暴露系インフルエンサーが出演メンバーの未成年喫煙疑惑や未成年飲酒疑惑、差別発言疑惑などを相次いで公開した。真偽は不明ながら、SNSでは写真や動画を添えた投稿が拡散され、波紋を広げていた。投稿には、「マカオ編」に出演するメンバーも含まれていた。

また10日には、SNSでの暴露をきっかけとして、22年放送の「小夏編」に出演していたタレントの内田禅さんが所属事務所の「LUV」を契約解除となっている。

「諸般の事情により放送を見送り、10月6日（月）より新シリーズを放送する」

こうした中、番組公式Xは26日、「『今日、好きになりました。マカオ編』は、諸般の事情により放送を見送り、10月6日（月）より新シリーズを放送することを決定いたしました」と報告した。

新シリーズについては、「9月29日（月）に参加メンバーを発表いたします」という。

その上で、「また、SNS上での番組参加者および関係者への誹謗中傷にあたる心ない投稿や行為は、お止めいただけますようお願いいたします。先日お知らせした通り、該当投稿に対しては一切の猶予なく訴訟提起を含む厳格な法的措置を行います」と厳しい姿勢を示した。こうした注意喚起は、12日の放送内容変更の際にも行われていた。

視聴者に向けては、「引き続き、番組参加者や番組視聴者の皆さまが気持ちよく番組を楽しめるよう、応援していただけますと幸いです」と呼びかけている。

放送見送りの発表を受け、SNSでは「晒されてる子達以外で成立した子が居るなら、その子達のデート企画とかして欲しい。巻き込み事故でお蔵入りは可哀想」「何もしてないのにこの弾に出る予定だったメンバーにはどういう対処するんですか？ キャリア潰しですよ」など、出演予定だったメンバーへの同情の声が寄せられた。

また、「色々あるとは思いますが、せっかくでてくれてるメンバーのみなさんが少しでも安心して参加できるように、一視聴者として応援しています」「前々から今日好き問題しか起きてないし、出演者への誹謗中傷が日常茶飯事なんでこのまま放送しても何もいいことないと思うのですが、、」などとする意見も上がっている。