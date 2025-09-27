セール中だ！ 急げーー！【iHerb】いま手に入れたい「アゼライン酸」注目アイテム♡

【iHerb（アイハーブ）】が29周年を記念して、10月2日まで対象アイテム29％OFFのセールを開催中！ 今回注目したいのは、毛穴ケアや皮脂バランス調整で話題の最新美容成分「アゼライン酸」。海外では長年親しまれてきた成分で、いま日本でも人気が高まっています。そんなアゼライン酸を配合した2つのアイテムを、セール対象商品の中からピックアップ。概要と実際の使用感をレポートしました。

今知っておきたい！ 人気の最新美容成分「アゼライン酸」って？

今、美容界で“話題の成分”として注目されているアゼライン酸。iHerbでも人気を集めるこの成分は、穀物や麦類などに自然に含まれ、ニキビや毛穴の黒ずみ、赤み、くすみなど幅広い肌悩みにアプローチできる点が評価されています。もともとヨーロッパやアメリカでは、処方薬やスキンケア成分として40年以上の歴史があり、信頼されてきた実績も。皮脂によるテカリやヨレを防ぐサポートや、角質ケアでなめらかな肌を目指せる点、赤みをカバーして肌トーンを整える働きなどが期待されています。さらに、くすみやニキビ跡を自然に明るく見せる効果も注目されており、敏感肌でも取り入れやすい成分として人気が高まっています。

アゼライン酸人気を牽引！ Cos De BAHAの実力派美容液

【iHerb】「Cos De BAHA AC アゼライン酸ヒノキチオール クリアスキン 30ml」通常価格 \2,354（税込）

こちらは、“29種類のiHerb推しアイテム”のひとつ。ナイアシンアミド10％、アゼライン酸5％、サリチル酸など、人気成分をバランスよく配合した多機能美容液です。毛穴やくすみ、色ムラなど幅広い悩みをまとめてサポートし、保湿成分も入っているので乾燥が気になる時期にも頼れる処方。

韓国スキンケアブランドのCos De BAHAは、日本でアゼライン酸美容液を広めたブランドのひとつとして知られ、スキンケア通から強い支持を集めています。成分人気を牽引した代表的なアイテムとしても、注目度の高い1本です。

毛穴やテカリにアプローチ。アロマ香る多機能美容液

手に出してみると、ほんのり黄みがかったとろみのある美容液。ヒノキチオール配合ならではの森林を思わせるようなウッディな香りが漂い、“おしゃれなアロマ”のようでスキンケアが癒しの時間に変わります。夜は顔全体に、朝はTゾーンや小鼻、毛穴が気になる頬の中心に使ってみました。仕上がりはしっとりしつつもテカつきにくく、肌がすっきり落ち着いたような印象。数日続けるうちに角栓の詰まりや日中のテカリも気になりにくくなり、手触りがなめらかに整ったように感じられたのも、お気に入りのポイントでした。

筆者は、使い初めは小鼻まわりにピリッとした感覚がありましたが、数回で気にならなくなったので肌の状態によるものかも知れません。敏感に感じやすい方は、少量から様子を見ながら取り入れるのがおすすめです。

アゼライン酸×ペプチドで多機能ケア。乾燥肌でも使いやすいクリームタイプ

【iHerb】「APLB アゼライン酸ペプチドフェイシャルクリーム 55ml」通常価格 \1,306（税込）

こちらもiHerb公式が推す最新トレンド成分コスメ。韓国発ブランドAPLBの人気アイテムで、アゼライン酸とペプチドを組み合わせた独自処方を採用しています。毛穴や皮脂ケアで知られるアゼライン酸に、ハリ感をサポートするペプチドやアミノ酸系保湿成分をプラスすることで、角質ケアと保湿を同時に叶える多機能クリーム。

“個々の肌悩みに合わせて成分研究・開発”されたアイテムが多く、美容成分を高濃度かつ低価格で提供してくれるAPLBらしく、たっぷり55ml入り、1,500円以下というコスパの良さも魅力。毛穴や乾燥が気になるインナードライ肌にもおすすめです。

皮脂も保湿もバランスよく。アゼライン酸初心者にも使いやすいクリーム

使ってみると、ジェル寄りのさらっとしたテクスチャーで、香りはほとんど感じません。さっぱり仕上がるのに、きちんとしっとり感も残る不思議な使い心地が印象的でした。特に寝起きはいつもテカりがちですが、このクリームを使った翌朝は落ち着いていて、皮脂バランスの整い方を実感。さらに、うるおいが行き渡ってなめらかさも感じられ、“続けたくなる魅力”がありました。アゼライン酸は皮脂を抑える一方で乾燥しやすいのが弱点ですが、このクリームはその点を保湿処方でしっかりカバー。クリームタイプだからこそ、成分をやさしく届けつつ外側からも水分を守ってくれるので、初心者や乾燥寄りの肌でも安心して取り入れやすいと感じました。

対象商品が29%オフになる、「iHerb創業29周年セール」は 10月2日（水）まで 開催中。今回紹介したアゼライン酸アイテム以外にも、人気ブランドのサプリやスキンケア、食品まで幅広く対象になっています。セール中はクーポン適用でさらにお得に購入できるチャンスも。毛穴や皮脂ケアが気になる方はもちろん、「成分から選ぶ」スキンケアにトライしたい方にぴったり。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F