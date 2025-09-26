つるかめラーメンの店長が来店…「じつはさ…」衝撃の話を聞きビックリ！｜この2人、接点ゼロです【ママリ】
嫌だなあと思う、気に入らない部分がある人のことをグチりたいだけだった問句さん。
問句さんからのグチ電話の数日後、お店に見知ったお客様が来店！
お客さんは、「つるかめラーメン」の店長さんでした。ランチ時間に、時々カモネギ飯店に来てくれています。
注文の後、問句さんが来ているかどうか尋ねるつるかめラーメンの店長…。問句さんはつるかめラーメンにも出没していました。
©naekuma358
ランチ時間に勤務しているナエくまさんなので、会うことはありませんが、問句さんは相変わらずカモネギ飯店に来ていました。
すると、つるかめラーメンの店長は、話しにくそうに切り出します。
カモネギ飯店に問題の女性客が来なくなって、少し経ったころ。つるかめラーメンの店長がランチタイムに訪れます。
つるかめラーメンにも顔を出している、問句さんの話題になりますが、なんとつるかめラーメンでは「問句さんを出禁にした」とのこと。
口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる
ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。
その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。
ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。
