元マイクロソフトのエンジニアで知られる中島聡氏が、自身のYouTubeチャンネル「中島聡のLife is Beautiful」で公開した動画で、自動運転技術の覇権をめぐるNVIDIAの新たな戦略について鋭い考察を披露した。



動画では、台湾メディアが報じた「NVIDIAが自動運転タクシー（ロボタクシー）プロジェクトを推進」というニュースを題材に展開。NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアン氏が「AIの2大重要応用はロボットと自動運転車」と語ったことを紹介し、同社がテスラの牙城に挑む構えを見せていると解説した。



この動きに対し、中島氏は「NVIDIAは自らロボタクシーの会社をやるのではなく、ソフトウェアスタックを提供する」と分析。ハードからソフトまで一気通貫で手掛けるテスラを「Apple」に例える一方、NVIDIAは「チップとセットで」ソフトウェアを提供することで、他メーカーがテスラに対抗できる環境を整える「MicrosoftとIntelを足したような存在」を目指しているとの見方を示した。これにより、「Tesla帝国 vs 反Tesla連合軍」という構図が生まれると語った。



さらに中島氏が注目したのは、NVIDIAの技術的アプローチだ。今回の報道ではLiDAR（ライダー）への言及がなく、「基本はビジョンオンリー、カメラオンリーで、フルニューラルネットでいく」というテスラと同様の戦略を取る可能性を指摘した。



中島氏は、NVIDIAが学習用AIチップ市場で圧倒的なシェアを誇るものの、「推論側（車載AI）では独占体制ではない」と現状を分析。「ロボタクシーとロボットでしっかりとその市場を掴みたい」というのが、今回の戦略の真の狙いだと締めくくった。自動運転の未来を左右する巨大IT企業間の覇権争いの力学を、わかりやすく解き明かす内容となっている。