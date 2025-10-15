この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が、自身のYouTubeチャンネルの動画『【あと5年で手遅れ】40代・50代の毒親育ちは"この一手"を今すぐ打て！』で、問題を先送りにしてきた毒親育ちの“ヤバい末路”について警鐘を鳴らしました。

動画で木村氏は、自身のカウンセリングに来る人の7割が40代・50代であるという実情を明かし、「若い頃は親問題から逃げる・やり過ごす事ができた」が、この年代になるとその選択肢がなくなると指摘。放置してきた問題が、心身の限界や親の介護といった形で一気に押し寄せる「本当にヤバイこと」が起きると語ります。

特に、40代・50代で直面する「毒親介護問題」については、「一般的な親の介護の3倍、精神的ストレスの負担が大きい」と断言。さらに、「介護が始まってこっちが何かやってあげたら毒親がある日突然いい親になるか？なりません！」と、淡い期待を打ち砕きました。

また、親が亡くなれば問題が解決するわけではないと強調。「毒親はあなたに呪いをかけたままあの世へ逝きます」と語り、親の死後も心に残された傷やトラウマは生き続けるという厳しい現実を突きつけます。木村氏は「いつまで親に期待してるの？現実ちゃんと見ませんか？」と視聴者に厳しく問いかけました。

そのうえで、介護問題毒親問題も「『親をどうするか』じゃない。『自分をどうするか』なんです」と、主語を自分に置き換えて考えることの重要性を力説。「今ならまだ間に合います！」「いつまで毒親の奴隷を続けるんですか？」と、手遅れになる前に自分自身の人生を取り戻すための一歩を踏み出すよう、強く訴えました。

