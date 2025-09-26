最終価格500円の「中国産松茸」をイオンで買ってみた！ 本来の味や香りを知りたいと挑戦した「松茸のホイル焼き」でキノコ観が変わる程の美味しさを体験

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【75％引き】イオンで買った「500円に値引きされた中国産まつたけ」』というmaryu4492さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

イオンの野菜コーナーで中国産のまつたけがあり、値段は脅威の500円。 中国産のまつたけは味や香りが弱いと聞いた事があるのですが そもそも大きなサイズのまつたけを食べたことがなかったので 焼きまつたけで食べてみることにしました。

イオンの野菜コーナーで中国産の松茸を買って来た投稿者のmaryu4492さん。

こちらは定価1980円がまさかの500円になった特価商品です。

沢山食べられる炊き込みご飯にすることも考えましたが、今回はせっかくなので丸焼きにすることにしました。本来の味や香りを知りたいのだそうです。

松茸はそれぞれ23gと24gでした。

スーパーで売っている他の人工栽培のキノコと異なり、山に生えているものを採ってくる松茸。土などの汚れを落とす必要があります。maryu4492さんはニチレイのホームページで見た方法を参考に水で少しずつ汚れを落としました。

汚れを落とした後は石づきの部分を削ったら下準備完了です。

火が通るように縦に裂いて焼くのですが、味付けとして塩を振りかけました。レシピによると1分ほどで松茸から水分が出るはずなのですが、5分経っても出てきません。これは値引き商品だからかもしれないとmaryu4492さん。

アルミホイルで包み、オーブントースターで焼きます。

ホイル焼きができました。「これほど期待高まる料理は中々ないね」と言いながらmaryu4492さんは包みを開きます。

こちらが松茸を焼いたもの。部屋中に香りが広がるかと考えていましたが、それほど香りはしません。また、焼くことで縮んだのでシイタケっぽくなったと思ったそう。

まずは1口、いただきます。

食べたmaryu4492さんは、

うわなにこれ、すげーうめのだ！

と大きな反応を見せました。よほど美味しいようです。

香りもすごいんだけど、味の濃さもすごいとのこと。中国産ということで味や香りの薄さを懸念していましたが、十分すぎる松茸味を堪能できたと絶賛です。

菌床栽培と自然栽培の違いを感じたというmaryu4492さん。以前、長野県の宿に泊まった際に裏の山で採ったというキノコを食べた時にも同じ様な体験をしたそうです。

激安500円でこの味なので、これで鮮度が良かったり国産だったらどれほどの美味しさだろうと思ったという中国産松茸の丸焼き。半額の980円でもいいと思うレベルなので、食べてみてほしいとのことでした。

maryu4492さんによる食レポの詳細や、松茸の下処理の様子に興味を持たれた方はどうぞ動画をご視聴ください。

視聴者のコメント