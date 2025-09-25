【サンキューマート限定】パペットスンスン第4弾♡秋冬もこもこ雑貨17種登場

人気キャラクター「パペットスンスン」とサンキューマートのコラボ第4弾がついに登場します♡今回は秋冬にぴったりな“もこもこアイテム”を中心に、全17種の雑貨がALL390円（税込429円）でラインナップ。スンスンはもちろん、ノンノンやゾンゾンも登場し、推し活にも日常使いにも嬉しいアイテムが勢ぞろい。オンラインでは9月25日(木)11時より先行予約が始まります。

秋冬に嬉しいもこもこアイテム

寒い季節に活躍する「手袋」「ウエストウォーマー」「ふわふわ巾着」は各390円（税込429円）。シンプルなデザインに、スンスンやノンノンのワンポイント刺繍が施され、大人でも取り入れやすいのが魅力です。

特にふわふわ巾着は毎回人気で、今回は新キャラクター「ノンノン」デザインも仲間入り。日常にほんのりかわいさをプラスしてくれます。

推し活に便利なキーホルダー＆ケース

「コインケースキーホルダー」「CDキーホルダー」「チェキ収納ケース」も各390円（税込429円）。

ガチャ活に便利なコインケース、実際にディスクを出し入れできるユニークなCDキーホルダー、ラメ入りで平成レトロ感がかわいいチェキケースなど、推し活女子に嬉しいアイテムが揃います。

プチプラだから、気軽に揃えたくなるのも魅力的♪

スンスンコラボで秋冬も可愛く

サンキューマートの「パペットスンスン」コラボは、2025年10月中旬より全国店舗で入荷次第販売スタート。

どの商品もALL390円（税込429円）だから、推し活や毎日の小物に気軽に取り入れられます。くすみピンク×ブルーの大人かわいいカラーが、この秋冬のコーデや気分をさらにアップデート♡

店舗や公式サイトをチェックして、お気に入りを見つけてください。