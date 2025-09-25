【サンキューマート限定】パペットスンスン第4弾♡秋冬もこもこ雑貨17種登場
人気キャラクター「パペットスンスン」とサンキューマートのコラボ第4弾がついに登場します♡今回は秋冬にぴったりな“もこもこアイテム”を中心に、全17種の雑貨がALL390円（税込429円）でラインナップ。スンスンはもちろん、ノンノンやゾンゾンも登場し、推し活にも日常使いにも嬉しいアイテムが勢ぞろい。オンラインでは9月25日(木)11時より先行予約が始まります。
秋冬に嬉しいもこもこアイテム
寒い季節に活躍する「手袋」「ウエストウォーマー」「ふわふわ巾着」は各390円（税込429円）。シンプルなデザインに、スンスンやノンノンのワンポイント刺繍が施され、大人でも取り入れやすいのが魅力です。
特にふわふわ巾着は毎回人気で、今回は新キャラクター「ノンノン」デザインも仲間入り。日常にほんのりかわいさをプラスしてくれます。
推し活に便利なキーホルダー＆ケース
「コインケースキーホルダー」「CDキーホルダー」「チェキ収納ケース」も各390円（税込429円）。
ガチャ活に便利なコインケース、実際にディスクを出し入れできるユニークなCDキーホルダー、ラメ入りで平成レトロ感がかわいいチェキケースなど、推し活女子に嬉しいアイテムが揃います。
プチプラだから、気軽に揃えたくなるのも魅力的♪
スンスンコラボで秋冬も可愛く
サンキューマートの「パペットスンスン」コラボは、2025年10月中旬より全国店舗で入荷次第販売スタート。
どの商品もALL390円（税込429円）だから、推し活や毎日の小物に気軽に取り入れられます。くすみピンク×ブルーの大人かわいいカラーが、この秋冬のコーデや気分をさらにアップデート♡
店舗や公式サイトをチェックして、お気に入りを見つけてください。