【木村屋總本店 限定】わさび&柚子胡椒香るスティックパン新登場

木村屋總本店から、駅ナカ店舗限定の新作パンが登場します。ピリッと辛みを効かせた「わさびマヨベーコンスティック」と「柚子胡椒マヨベーコンスティック」は、食欲をそそる風味とベーコンの旨みが絶妙なスティックパン。また、秋にぴったりの「さつま芋アップルパイ」も新登場。和と洋が織りなす味わい豊かなラインナップは、手軽なおやつやお土産にもおすすめです♪

爽やかスパイシーなスティックパン2種

わさびマヨベーコンスティック

「わさびマヨベーコンスティック」（税込340円）は、もちっとした生地にベーコンとわさび入りマヨネーズを包み込んで焼き上げた一品。後味に広がる爽やかな辛みが特徴です。

柚子胡椒マヨベーコンスティック

同じく「柚子胡椒マヨベーコンスティック」（税込340円）は、柚子胡椒入りマヨネーズとベーコンを合わせた和の香り漂うパン。柚子の爽やかさとピリッとした辛さがクセになる味わいです。

秋のティータイムに♡さつま芋アップルパイ

さつま芋アップルパイ

「さつま芋アップルパイ」（税込390円）は、濃厚なさつまいもフィリングとシャキシャキ食感のりんごダイスを、バター香るパイ生地で包み込みました。

甘さと酸味のバランスが絶妙で、ほっこりと心も満たされる秋のスイーツ。紅茶やコーヒーと一緒に楽しめば、特別なティータイムを演出してくれます。

駅ナカで味わえる限定の美味しさ

今回の新商品は、駅ナカ7店舗限定で2025年10月1日(水)より発売スタート。巣鴨や大森、羽田空港、大宮、吉祥寺、新浦安などアクセス便利な店舗で楽しめます。

スパイシーなスティックパン2種と、ほっこり甘いアップルパイ。木村屋總本店ならではの限定ラインナップを、この秋のお出かけや帰り道にぜひチェックしてみてください♡