写真はグローバル向けのもの

シャオミ・ジャパンは、最新Androidスマートフォン「Xiaomi 15T Pro」を9月26日に発売する。

本稿では、Xiaomi 15T Proのクイックフォトレビューをお届けする。

外観

Xiaomi 15T Proは、ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載したハイエンドモデル。大きさは約77.9×162.7×7.96mm、重さは210g。

ディスプレイは、約6.83インチ1.5K（2772×1280）のAMOLEDディスプレイ。リフレッシュレートは最大144Hz。

SIMは、nanoSIMとeSIMに対応する。

付属のケース

カメラ

Xiaomi 15T Proは、約5000万画素の広角カメラ、約5000万画素の5倍望遠カメラ、約1200万画素の超広角カメラのトリプルカメラを搭載する。

0.6x

1x

2x

5x

0.6x

1x

2x

5x

0.6x

1x

2x

5x

0.6x

1x

2x

5x

0.6x

1x

2x

5x

インターフェイス

チップセットはメディアテックの「Dimensity 9400+」。バッテリー容量は5500mAh。90W急速充電に対応する。また、おサイフケータイに対応している。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約77.9×162.7×7.96mm 重さ 約210g リアカメラ ライカトリプルカメラシステムLEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH.広角：約5000万画素/光学式手ブレ補正（OIS）5倍望遠：約5000万画素/光学式手ブレ補正（OIS）超広角：約1200万画素 フロントカメラ 広角：約3200万画素 ディスプレイ 約6.83インチ、1.5K（2772×1280）、有機EL（AMOLED）、リフレッシュレート最大144Hz バッテリー 5500mAh、90W Xiaomi ハイパーチャージ／ワイヤレス充電 チップセット MediaTek Dimensity 9400+ メモリー／ストレージ 12GB/256GB、12GB/512GB、12GB/1TB 防水・防塵 IPX8/IP6X OS Android 15（Xiaomi HyperOS 2） SIM Nano SIM/eSIM+Nano SIM/eSIM NFC 対応 FeliCa 対応 Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth Ver.6.0 生体認証 ディスプレイ指紋認証、顔認証