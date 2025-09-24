夫の豊田将樹がSNSで報告

陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で幕を閉じた。日本人選手の奮闘が感動を呼んだ今大会で、女子100メートル障害に出場した中島ひとみ（長谷川体育施設）の美白ぶりが話題に。夫から有益情報が届けられると「CMが来そう」「待ったなしだな」とファンの間で反響が広がっている。

自身初となる世界陸上の舞台に立った中島。15日に行われた女子100メートル障害準決勝のレース前には「鬼滅の刃」の猗窩座のポーズで話題をさらった一方、大胆に肌を露出しながら美白を保ち続ける姿がネット上で話題になっていた。

ファンの疑問に応えたのが、夫で男子400メートル障害の豊田将樹（富士通）だった。中島のX投稿を引用する形で、自身のXに「日焼け止めはビオレUVらしいです」と書き込むと、X上には「いい事聞いた」「ほ、ほんまか」「白すぎて何使ってるのかずっと気になってた」と、有益情報に歓喜する声が続々。「ビオレCM待ったなしだな」「これでビオレのCM決まりだー」「CM決まるなこれは！」「CMが来そう」との指摘も相次いでいた。

中島は12秒88（無風）のタイムで予選を突破し、迎えた準決勝では13秒02（向かい風0.2メートル）で組7着。決勝には手が届かなかった。



（THE ANSWER編集部）