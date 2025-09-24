『べらぼう』恋川春町の覚悟の死とSNSで「理想の上司」と絶賛された主君・松平信義の言葉を考察【前編】

「戯ければ、腹を切られねばならぬ世とは、一体誰を幸せにするのか」

主君やお家を守るため、切腹せざるおえなくなった恋川春町（倉橋格／岡山天音）の死を、松平定信（井上祐貴）に伝えに出向いた、小島松平家の藩主、松平信義（林家正蔵）が「蔦屋重三郎の言葉」として定信に伝えた言葉。

怒りに震え振り絞るように定信にぶつけていました。心底、深く頷いてしまう言葉でした。

「幕府の政策を揶揄した本を書いただけで腹を切らねかればならない」という、理不尽さ。横暴な言論統制のせいで、一人のクリエーターが腹を切らねばならない世の中など、誰一人として幸せになれるはずもない……現代でも世界中で起こっている「権力者の悪政への批判」に対する締め付けを彷彿させます。

定信に春町の最期を伝えた主君・信義も、定信に対しての怒りが煮えたぎっていたことでしょう。

「理想の上司」とSNSでも絶賛の松平信義の涙、温情ある主君の言葉に流した春町の涙、訃報に言葉を失いながらも「オチを付けた」最期に泣き笑いしながら “覚悟の死”を読み解くチーム蔦重の涙、自信満々だった定信が、自身が作者を死に追い詰めたと知った慟哭。

深い愛情、感謝、友情、後悔、さまざまな立場のそれぞれの“涙”が描かれた、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、第36回『鸚鵡のけりは鴨』。

いよいよドラマの節目となった今回を振り返って考察してみました。

寛政元年（1789）『鸚鵡返文武二道』が、松平定信の「文武奨励策」を揶揄して批判している内容だと、呼び出しを受けた恋川春町。現代の私たちがみても、かなり攻めた内容になっていました。

※『鸚鵡返文武二道』の内容↓

“質素倹約と文武両道”に励めとゴリ押しする松平定信。前回のドラマでは、大ヒット本となっら朋誠堂喜三二（平沢常富／尾美としのり）の『文武二道万石通』を読み、「喜三二の神が私をうがってくださったのか！」と、目を輝かせて喜ぶという勘違いをしていたのに。

今回の本に、露骨なまでに込められた揶揄にはカッとなってしまったでしょう。大好きな黄表紙や作者に裏切られたように感じたのだと思います。

春町にしてみれば、ただ馬鹿にしただけではなく

「世の中には「文武奨励策」を勘違いしてる人ばかり。ぬらくら侍のほうが多いですよ。理想論だけを押し付けるのではなく、もっとちゃんと現実を見てください」

という戒めの気持ちも込めていたのですが。てい（橋本愛）が懸念していたように、その「戒め」の思いは伝わらず「バカにしている！」としか捉えてもらえませんでした。

田沼を追いやりイケイケで自分の政策を進めるも、なかなか上手くことが運ばず疲れ気味の定信。今まで黙殺されていた賄賂を厳しく取り締まったゆえ、お役目を自体する者が続出し仕事が増えて、余裕を無くしている様子。

寛政の改革を担う幕臣・本多忠籌（矢島健一）に「お役目を皆が断るのは持ち出しが厳しくでうまみがないから、富める者だけしかできない」と訴えられても「だから倹約しろと言ってる！」と言う始末。「忠義こそ喜び」と考える融通の効かない定信には伝わりませんでした。

さらに、松前藩の極悪非道な方法での蝦夷の平定に、蝦夷を上知して幕府の管轄領にしようという提案を、御三家の前で披露するも、一橋治済（生田斗真）に、「そなたはそれでよいのか？そなたこそが「田沼病」と笑われはせぬかと案じておる。」と嫌味たっぷりに小馬鹿にされつつ言われる始末。

「蝦夷の上知は、皆に田沼の案の焼き直しだと思われてしまうぞ」と、恋川春町の『悦贔屓蝦夷押領』を懐から出して定信の前に投げ付けます。この話は、田沼意次を源義経にみたてて蝦夷を平定させ将軍に献上するという話で、手柄の横取りがテーマ。これを嫌味ったらしく投げつけられ「田沼病」呼ばわりされてはさぞかしブチギレたでしょう。

一橋治済の、人を煽って陥れていく悪魔的なやり方は、感心してしまいます。（褒めてはいませんが）。

『鸚鵡返文武二道』『悦贔屓蝦夷押領』の2冊で完全に怒り狂った定信は、耕書堂に発禁処分をいい渡し、恋川春町を呼び出します。

そんな展開の中、今回、多くの人の感動を呼んだのは、主君・松平信義への家臣にたいする信頼と愛情。信義は、家臣・倉橋格が戯作者・恋川春町の才能を認めて執筆活動を応援していました。売れ行きの悪い『悦贔屓蝦夷押領』に込められた定信批判の意図もすぐに読み取り「面白い」と褒めていましたね。

蔦重から「春町は病で死んだことにして別人として絵や戯作を生業として生きていく」ことを提案され、その手配を蔦重が請け負ってくれたので、しばし定信の呼び出しに対して、“病なので治ったら申し開きに来る”と伝えて頂きたいとお願いする春町。

「申し訳ない」と頭を下げる彼に、

「当家は一万石ほどの家。際立ったものは何もない。恋川春町は当家唯一の自慢。私の密かな誇りであった。お前の筆が生きるのなら、私はいくらでも頭を下げようぞ」

…この、淡々としながらも心のこもった信義の言葉には、思わず涙を流した人も多いでしょう。１万石とはいえども、懐の深い器の大きい立派な主君。今のこのご時世に「このような上司がいたら絶対に付いていきたい」とSNSでも大評判になった場面でした。

けれども、激怒中の定信は、信義の「倉橋は病で」という言葉を信じず、「明日邸を訪ねる」と言い出す始末。信義は「逃亡せよ。あとはなんとかする」と言ってくれますが、春町は、お家や主君、ひいては蔦重たちにも類が及ぶかもしれないと切腹を決意します。

迷惑をかけまい……生真面目で義理堅い春町は、その思いが強かったのでしょうけれども、その最期は、侍としての矜持と戯作者としての矜持、両方を見せつけてくれました。

その矜持をすぐに汲み取った朋誠堂喜三二の涙、渾身の怒りを込めた言葉を吐いた信義の涙、その言葉に打ちのめされた定信の慟哭は、次回の【後編】に続きます。