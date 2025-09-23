¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù´°Á´¿·ºî±Ç²è¤¬À½ºî·èÄê¡£¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤ÏÁ´¹ñZepp¥Ä¥¢¡¼¤Ø
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ã¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê LIVE in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡ÈÁÕÜü¤Î¶«¡É¡ä¤¬9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ë½ÅÂç¾ðÊó¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤ËÎ©¤Ã¤¿¡¢·àÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡¦¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡£12,000Ëç¤òÄ¶¤¨¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿ô¡¹¤Î½ÅÂçÈ¯É½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù´°Á´¿·ºî±Ç²èÀ½ºî·èÄê¤ÎÈ¯É½¤È¤È¤â¤Ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î²ñ¾ì¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤Û¤É¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï2023Ç¯4·î¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦°æ¶Ü¿ÎºÚ¤ÎÎÏ¶¯¤¤É½¾ð¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê Zepp Tour 2026 ¡ÈÇïÆ°¤ÎÌ¤Íè¡É¡ä¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Á´¹ñ6²ñ¾ì¡¢ËÌ¤Ï»¥ËÚ¡¢Æî¤ÏÊ¡²¬¡¢2026Ç¯2¡Á3·î¤Ï¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤Î²»³Ú¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¤ËZepp DiverCity(TOKYO)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢Íè·î10·î22Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê 4th ONE-MAN LIVE ¡È¶¨ÁÕ¤Î¶Á¡É¡ÙBlu-ray&DVD¤ËºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß·ô¥·¥ê¥¢¥ë¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³«È¯Ãæ¤Î¸ø¼°¥²¡¼¥à¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤ First Riff¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯10·î¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥¨¥Õ¥¨¥à¡ÊÅìµþ:89.7MHz ²£ÉÍ:76.5 MHz¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤Î¥È¥²¥é¥¸¡ÁÀîºê¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡Á¡Ù¤ÎÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈÊüÁ÷¡ÊËè½µ²ÐÍËÆü23:30¡¾24:00¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Àîºê¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎºßÆü¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò»ý¤Á¡¢¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê¡Öinterfm¡×¤«¤é¥È¡¼¥¯¤È¶¦¤Ë²»³Ú¤òÈ¯¿®¤·¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¿·ÈÖÁÈ¡£¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ä³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¤È¡¢¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´ÎÏ¤ÇÆÏ¤±¤ë30Ê¬¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
Live Blu-ray & DVD¡Ø¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê 4th ONE-MAN LIVE ¡È¶¨ÁÕ¤Î¶Á¡É¡Ù
2025Ç¯10·î22Æü(¿å)¡¡È¯Çä
·ÁÂÖ¡§Blu-ray¡§UMXK-1133 / DVD¡§UMBK-1348
²Á³Ê¡§Blu-ray 8,800±ß / DVD 7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥Ç¥¸¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ / »°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
Ã¯¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤»ä¤À¤«¤é
Ì¾¤â¤Ê¤²¿¤â¤«¤â
ÌµÃÎ¤Î¤Á»ä
ÍýÁÛÅª¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¤È¤Ï
óÕÌÀ¤òÀü¤Ä
µ¶¤ê¤ÎÍý
¿á¤¾Ã¤·¤¿Åô²Ð
³é¤¯¡¢Í«¤¦
µ¤Ýµ¡¢ÇòÂù¤¹
¶õ¤ÎÈ¢
»ë³¦¤Î¶ù µà¤Á¤ë²»
½ý¤Ä¤½ý¤Ä¤±ÄË¤¯¤Æ¿É¤¤
¥µ¥è¥Ê¥é¥µ¥è¥Ê¥é¥µ¥è¥Ê¥é
¶Ë»äÅª¶ËºÌ¿§¥¢¥ó¥µ¡¼
»¨Æ§¡¢ËÍ¤é¤Î³¹
Çú¤¼¤Æºé¤¯
¶õÇò¤È¥«¥¿¥ë¥·¥¹
ÊË¤¤if
À¼¤Ê¤µû
±¿Ì¿¤Î²Ú
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
Ä³¤Ë·ë¤¤¤¿ÀÖ¤¤»å
°Ç¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¯
±¿Ì¿¤ËÅÒ¤±¤¿¤¤ÏÀÍý
¢§ÆÃÅµ
¡¦¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É (¥é¥¤¥ÖÆþ¾ì¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼³¨ÊÁ/Á´5¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï)ÉõÆþ
¡¦2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê Zepp Tour 2026 ¡ÈÇïÆ°¤ÎÌ¤Íè¡É¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë Zepp DiverCity(TOKYO) ¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß·ôÉõÆþ
¢§Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://togenashitogeari.lnk.to/Kyousou_no_Hibiki
¡ã¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê Zepp Tour 2026 ¡ÈÇïÆ°¤ÎÌ¤Íè¡É¡ä
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËOPEN 17:00 / START 18:00¡¡KT Zepp Yokohama¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00 / START 17:00¡¡Zepp Fukuoka¡ÊÊ¡²¬¡Ë
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËOPEN 16:00 / START 17:00¡¡Zepp Nagoya¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00 / START 17:00¡¡Zepp Sapporo¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 16:00 / START 17:00¡¡Zepp Osaka Bayside¡ÊÂçºå¡Ë
2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡ËOPEN 18:00 / START 19:00¡¡Zepp Diver City¡ÊTOYKO¡Ë¡ÊÅìµþ¡Ë
14Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00 / START 17:00¡¡Zepp Diver City¡ÊTOYKO¡Ë¡ÊÅìµþ¡Ë
[¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û]
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 14,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤2³¬»ØÄêÀÊ¡¡15,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2³¬»ØÄêÀÊ¡¡11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡§¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBIG¥¿¥ª¥ë¡×
¢¨¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê Zepp Tour 2026 ¡ÈÇïÆ°¤ÎÌ¤Íè¡É¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô¸ø±é¿½¤·¹þ¤ß²Ä¡¢Ê£¿ô¸ø±é¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï1¸ø±é¤´¤È¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤/1¸ø±é¤Ë¤Ä¤Âè4´õË¾¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß²Ä
¢¨¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥°¥Ã¥º¤Ê¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢À°ÍýÈÖ¹æ¡¢ºÂÀÊ¤ÎÍ¥Îô¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤òÆþ¾ì»þ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä/6ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
[ºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ]
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë21:00¡Á2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59¡¡
ÅöÍîÈ¯É½¡¡2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00¡Á
Æþ¶â´ü´Ö 2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00¡Á2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢§ºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þURL
https://pia.jp/v/toge26zepp-s/
[¥·¥ê¥¢¥ëÀè¹Ô]¡¡¢¨¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸ø±é¤Î¤ß
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë10:00¡Á2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59¡¡
ÅöÍîÈ¯É½¡¡2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á
Æþ¶â´ü´Ö 2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¢¨2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¤ËZepp DiverCity(TOKYO)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß·ô¤Ï¡¢2025Ç¯10·î22Æü(¿å)È¯Çä¤Î¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê 4th ONE-MAN LIVE ¡È¶¨ÁÕ¤Î¶Á¡É¡×Blu-ray&DVD¤ËºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß·ô¥·¥ê¥¢¥ë¤¬ÉõÆþ
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±¤Ä¤Ë¤Ä¤¡¢£²Ëç¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤Î¥È¥²¥é¥¸¡ÁÀîºê¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡Á¡Ù
ÊüÁ÷¶É ¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥¨¥Õ¥¨¥à¡ÊÅìµþ:89.7 MHz¡¡²£ÉÍ:76.5 MHz¡Ëhttp://www.interfm.co.jp/
¥¿¥¤¥È¥ë ¡§¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤Î¥È¥²¥é¥¸¡ÁÀîºê¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡Á
DJs ¡§¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü23:30¡Á24:00¡Ê30Ê¬ÈÖÁÈ¡Ë¢¨½é²óÊüÁ÷¤Ï10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë23:30¡Á
ÊüÁ÷·ÁÂÖ¡§Ï¿²»ÈÖÁÈ
ÈÖÁÈ¥á¡¼¥ë¡§togeradi@interfm.jp
ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥È¥²¥é¥¸
11th Single ¡ÖÇöºÓ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î24Æü(¿å)
Í½Ìó¡§https://togenashitogeari.lnk.to/fragile_violet_cd
¢§ÉÊÈÖ/²Á³Ê
CD+Blu-ray : UMCK-5787 ¡ï3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD+DVD : UMCK-5788 ¡ï2,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¼ýÏ¿¶Ê¡§
¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¡§
05.Ìð¸þÅò¤Ë¹Ô¤³¤¦¤æ
06.¤¹¤Ð¤ë¤ÎÁêÃÌ
07.¥ë¥Ñ¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÇº¤ß
¢§BD¡¿DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.¡ÖÇöºÓ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
02.¡Öéçµ¤Ï°¥ËÌä¥Õ¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¢§½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬ÉõÆþÆÃÅµ
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷½¸¹ç³¨ÊÁ1¼ï¡¢Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ïÉõÆþ¡Ë
¢§ÆÃÅµÅ¹ÊÞÆÃÅµ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê75mm¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê56mm¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á2¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º/Á´1¼ï¡Ë
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É
LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦HMV
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡¦Amazon
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡Ê19.5¡ß27.5Ñ¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÂ¾¶¦ÄÌÆÃÅµ
¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´1¼ï¡Ë