「答えはメンズ服」オシャレの手数が簡単に増える「服の着方と選び方」

ボトムを軸にスタイリングを活性化させるべく、海外SNAPからヒントを拝借。トップスよりもルーティン化しやすいぶん、ボトムを変えることで鮮度が上がり、高感度なルックスに。はき慣れないアイテムが着やすくなる、その法則とは？





短丈ボトムがしっくりくる「全部メンズの法則」

ルーズなシルエットやマニッシュな小物を合わせれば、肌見せもいやみにならない。ヘルシーなアクセントとして適度な抜けを獲得。







ジャケットの中で「全部やんちゃ」

男の子みたいなハーフパンツも、ジャケットをひっかければ知的。ベージュで統一したことで大人っぽい落ち着きが生まれ、きちんと締めたレザーベルトがメリハリづけに貢献。







同等の個性をぶつけて「エレガントなスポーティ」に

ドレッシーなデザインのスカートに、わかりやすいハズしとなるアウトドアジャケットを。足元のすっきり感を補うように、上半身にボリュームを持たせて重心をアップ。







きちんと感を散りばめながら「同色柄でパジャマ風」

パジャマのように気楽なセットアップで、肩ひじはらずにミニ丈に挑戦。脚見せに加え、しのばせた白インナーやブーツのボリュームで微調整を重ね、街向きにシフト。







(TOPICS)

（メンズ服だからできること）

