気分も上がるかわいいデザイン成城石井・カルディ・紀ノ国屋のオリジナルエコバッグまとめ

買い物を行くときに、エコバッグを持ち歩くという人も多いはず。せっかく持ち歩くなら、デザインがかわいくて使い勝手が良いものがいいですよね。

今回は、成城石井・カルディ・紀ノ国屋で人気のオリジナルエコバッグを紹介します。ロゴ入りでおしゃれ見えするバッグばかりなので、ぜひチェックしてみてください。

旅行にも持って行きたいおしゃれさだわ...

原料の一部にペットボトルをリサイクルした素材を使用したエコバッグ。軽い素材で作られていながら、耐久性と防水性があります。マスタード系のカラーに、グリーンの文字が映えて見た目もおしゃれ。手頃な価格なのでいくつか持っておきたくなります。

SNSでは「スーパー行く時は成城石井のエコバッグ一択！安いし使いやすい」「沢山入るし頑丈なので買って良かった」「成城石井を普段使いしている雰囲気を出すことができます！いつでも！」といったコメントがあがっています。

カルディのエコバッグは、スーパーでの買い物も安心の大き目サイズ。専用ポーチが付いていて、使用しない時はコンパクトに折り畳んで持ち歩くことができます。ロゴが大きく書かれたシンプルなデザインで、普段使いしやすいのも魅力です。

SNSでは「もう何回目かってくらいリピートしてる」「エコバッグ忘れて急きょ購入したけどめちゃくちゃいいなー！」といった感想が。オンライン限定のスモーキーピンクもかわいいですよ。

薄くて耐久性のあるパラシュート生地で作られたエコバッグ。持っているだけでおしゃれ見えするオールドローズカラーに、さりげなくロゴがプリントされています。コンパクトに折り畳んで専用ポーチに収納できるのもポイント。ネイビーブルーやスモーキーブルーなどカラー展開も豊富です。

「友人にかわいいって褒められる」「使ってたら周りからこれどこの！？って聞かれる」「持ってるだけでセレブ感出るから好き」とSNSでも評判。プレゼントにもおすすめです。

有料袋を購入するよりも、繰り返し使えるエコバッグは環境にもお財布にもやさしいアイテム。お気に入りのエコバッグを持って買い物に行ってみては。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部