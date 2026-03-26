gelato pique cafeの“メロン”フェア開催♡初夏限定スイーツを満喫

初夏の訪れを感じる、みずみずしいメロンスイーツがgelato pique cafeに登場♡2026年5月14日(木)から6月17日(水)まで開催される“Melon”フェアでは、フレッシュなメロンをたっぷり使用したクレープとソフトクリームを楽しめます。ジューシーな果肉とミルキーな甘さが重なり合う、この季節だけの特別な味わいに注目です。ひんやり爽やかなご褒美スイーツで、初夏のカフェタイムを満喫してみてはいかがでしょうか♪

初夏を彩るメロンクレープ

フェアの主役となる「メロンクレープ」は、税込1,290円で登場。みずみずしく上品な甘さのメロンを贅沢に使用し、トップにはフレッシュなメロン果肉と、なめらかなミルクジェラートをトッピングしています。

クレープの中には、軽やかなホイップクリームと濃厚なカスタード、さらにメロン果肉とココナッツファインを忍ばせ、ひと口ごとに異なる食感と風味を楽しめる仕上がりに。

ジューシーなメロンの甘みと、ミルキーなクリームのコクが絶妙に重なり合い、初夏にぴったりな爽やかな味わいを堪能できます。

見た目も華やかで、思わず写真に収めたくなる可愛さも魅力。ご褒美スイーツとしてはもちろん、友人とのカフェ巡りにもぴったりな一品です。

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ひんやり楽しむメロンソフト

「メロンソフトクリーム」は税込740円で販売。なめらかなソフトクリームに、フレッシュなメロン果肉をトッピングした、季節限定の爽やかなスイーツです。

ミルキーでコクのあるソフトクリームに、みずみずしいメロンの風味が重なり、口いっぱいに広がる贅沢感が魅力。ひんやりとした口当たりで、暑さが気になる季節にもぴったりです。

なお、メロンソフトクリームは一部店舗限定販売となっているので、事前にチェックしておくのがおすすめ。

渋谷ヒカリエ店、表参道ヒルズ店、池袋サンシャインシティ店、御殿場プレミアム・アウトレット店など、多数の対象店舗で楽しめます。

また、各店舗・各日数量限定販売のため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

初夏限定の贅沢スイーツを満喫♡

gelato pique cafeの“Melon”フェアは、フレッシュなメロンの魅力をたっぷり味わえる、この季節だけの特別なイベント。

クレープとソフトクリーム、それぞれ異なるおいしさでメロンの爽やかな甘みを堪能できます。

期間は2026年5月14日(木)から6月17日(水)まで。おしゃれなカフェ空間で、初夏らしいひんやりスイーツタイムをぜひ楽しんでみてくださいね♡