夫が買ってきてくれたミスド、その中身を確認したら…。ミスタードーナツにまつわる夫婦のほほえましいエピソードが「仲良しすぎる」「相思相愛ってやつ」「いいないいなこういうのが良い」と話題を呼んでいる。



【写真】「旦那が買ってきたミスド」が“ある意味”怖すぎたww

Xユーザーの「いず︎」（@izai197）さんはある日、出先でミスドの店舗が目につき、買って帰ったという。すると、夫も偶然、ミスドを買ってきており…。自身のXに「旦那が買ってきたミスド」と「私の買ってきたミスド」が並んだ写真を投稿。なんとどちらも中身はエンゼルフレンチとダブルチョコレートが1個ずつ。お互い知らずにミスドを買い、選んだドーナツまで一緒という驚異のシンクロに「同じ組み合わせで怖い、、、」とつづった。



いず︎さんによれば、夫はこの日、普段は行かない仕事先付近でミスドを見つけ購入。1時間かけて持って帰ってきてくれたのだとか。いず︎さんは現在、妊娠中で「私が甘いものが食べたいと言っているのを思い出して購入したようです」と明かした。



いつもなら、いず︎さんの一番のお気に入りであるチョコファッションも購入するところだが、“カロリーを少し気にして控えめな個数におさえておこう”という思考回路まで夫婦で一致。「お互い購入したものを同時に開封し、経緯も踏まえて『えー！こわーい！』と大騒ぎでした。そもそもなんで今日買ってきたの？という気持ちもそれぞれあります」と回想した。



リプライでは「仲良しすぎる」「タイミングと商品の組み合わせが同じってスゴイですね」「シンクロ率200％です！！」「相思相愛ってやつ」「いいないいなこういうのが良い」「お互いの好みをばっちり把握してて素晴らしい」「結婚指輪はドーナツなんですかねぇ」など反響多数。ほっこりした空気感につつまれた。



（よろず～ニュース・藤丸 紘生）