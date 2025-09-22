9月21日、女優・山口智子が、特番『ちょっと聞いてよ！ぐちバカリ』（MBS・TBS系）にMCとして出演した。だが、そこで見られた山口の態度に、多くの人々が違和感を抱いたようだ……。

「『ぐちバカリ』は、バカリズムさんと山口さんがMCを務める特番で、King ＆ Princeの郄橋海人さんや横澤夏子さんらをゲストに迎え、日々のモヤモヤを語り合うトーク番組です。山口さんは、バラエティのMCに初挑戦しています。2人は2012年のドラマ『ゴーイングマイホーム』で共演して以来の仲で、山口さんは自身のInstagramで『グチることが大嫌いな人間ではありますが、バカリズムさんが大好きなので、番組ご一緒させていただきました』とつづっていました」（芸能記者）

放送は、山口がさばさばと毒舌を展開する“通常運転”ぶりを見せ、概ね好評だった。だが、視聴者の疑問を抱いた場面もそれなりにあったようだ。

冒頭、2人が知り合ったきっかけを語り合う場面では、バカリズムがドラマの打ち上げ会場でのエピソードを告白。「現場では軽くご挨拶するぐらい。打ち上げですよね、そうそうたる、阿部寛さん、西田敏行さん……」と語りだすと、山口も「打ち上げだった。みんなが盛り上がってる大会場で、隅っこにぽつーんといたんですよ、バカリくんが」と割り込んだ。

バカリズムは、「山口さんがすっと近づいてきて、シャンパングラスを持って、第一声『楽しい？』って聞いてきたんですよ」と説明を続けた。だが、山口はバカリズムを遮って「違う違う、人生楽しい？だよ」と訂正。ついにバカリズムが「ボクに喋らせてもらってもいいですか！？」と注意する場面もみられた。

その後も、ゲストに「バンバン喋って！イラッときたらツッコむから」と声をかけたり、足を組みながら扇子を持ち出す姿も。夫・唐沢寿明を「ヤツ」と呼ぶなど、自由すぎる言動にXでは拒否感が広がった。

《山口智子っていつからこんなに大御所感みなぎらせるようになったんだ……》

《ローカル番組で家田荘子センセイかと思ったオバちゃんが山口智子さんでしたわ。いつからこんな大御所風マダムに…》

《なんか足組んで、エラそうな態度、発言。番組の演出なのか？そうじゃないなら、イメージダウンだな、山口智子さん。》

山口は、60歳を迎えたタイミングで金髪にイメチェン。近年はほぼ女優活動はせず、たまにバラエティ番組に出演し、自由な生活を謳歌しているようだ。

「山口さんの毒舌はいつものことですが、今回はMCという立場だったため悪目立ちしてしまったのかもしれません。金髪スタイルにも、賛否がありますね。ただ、番組への反応を見ると、山口さんの物事をバッサリ斬る物言いに好感をもった人もいるので、好みの問題もあるのでしょう」（芸能記者）

さらにバラエティ番組に“声”がかかりそうな気もするが……。