【すき家】朝はこれで決まり 牛まぜのっけを限界まで美味しくする究極の楽しみ方！

YouTubeチャンネル「まさみちゃんねる」でグルメYoutuberのまっさみが、「【すき家】朝はこれで決まり！牛まぜのっけを限界まで美味しくする究極の楽しみ方！」と題し、スキヤの人気朝食メニュー「牛まぜのっけ朝食」の独自アレンジ方法を紹介した。



まっさみは、朝の食欲が落ち気味でも仕事がハードな日は「腹が減っては戦はできぬ」とスキヤを訪問。「今回、ネットで見つけたどうしてもやってみたい食べ方」として、420円の牛まぜのっけ朝食に挑戦した。



牛まぜのっけ朝食は、牛皿、温玉、おくら、かつおぶし、ごはん、みそ汁、たまごかけしょうゆなど栄養バランスに優れた品揃え。そのまま食べても十分満足だが、まっさみは「大切なのは、完全に混ぜきらずに食べる」と独自のポイントを語る。「あえて、混ざり具合にムラを作ることで、思いもよらない味の立体感を味わえるのだ」と説明。おくらのシャキシャキ感や温玉のとろみ、かつおぶしの風味が、ごはんと合わさり「一口ごとに少しずつ違う表情を見せてくれた」と食感や風味の違いを楽しむ様子が伝わってきた。



さらに「半分まで食べたら後半戦の味変。残りのごはんに牛小鉢を投入」とアレンジを加え、自由度の高さが「何通りもの味を楽しめるのが最大の魅力」と絶賛。しょうがと七味で仕上げた“安定安心の味”も紹介した。「うまい、やすい、はやいの三拍子が揃ったコスパ最強朝食」と太鼓判を押し、「すこーし早起きして、まだ眠い朝に活力をくれる美味しいモーニングで一日をスタートしてみては」とおすすめした。



