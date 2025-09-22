今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月22日（月）〜9月28日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月22日（月）〜9月28日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
今週は、肩の荷が下りるような出来事が起こりそう。自分でも「ここで一休みしようかな」という感覚になるようです。家族や恋人と過ごす時間、1人で今後についてイメージする時間など持つと良いでしょう。恋愛は、頑張りすぎないことが大切かも。相手に対してちょっと不満に思うことがあっても、気にしすぎないようにしてみて。
★ワンポイントアドバイス★
ドライブや散歩など、移動している時間がリフレッシュにつながるかも。少し遠かったとしても行きたいところにでかけてみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
