ボリュームのあるソールがポイント！アウトドアにも街歩きにも使える【コンバース】の水陸両用サンダルがAmazonで販売中！
街でもアウトドアでも活躍！快適さを追求した【コンバース】の水陸両用サンダルがAmazonで販売中！
「CONVERSE CAMPING SUPPLY」のアイテム。ボリュームのあるソール設備にシンプルなアッパーを掛け合わせた都会的なアウトドアスタイルに馴染むデザイン。好評のMSD CPのアッパーパターンやストラップの微修正を行い、着脱性とホールド性を向上させることでアクティブなシーンでもさらに快適に着用出来るようにブラッシュアップ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ボリュームのあるソールとシンプルなアッパーを組み合わせ、都会的なアウトドアスタイルにマッチするデザインを採用している。
改良されたストラップで着脱性とホールド感が向上。アクティブなシーンでも快適に過ごせるよう進化している。
水辺や街中でも使える万能サンダル。裸足でもソックスでも履きやすく、夏のコーディネートに取り入れやすい。
厚底風ながら足形にフィットする設計で歩行性を確保。日常からアウトドアまで幅広く対応できる一足となっている。
