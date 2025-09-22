ジャイアンツ戦で2日連続のアーチ「25戦で10発目」

米大リーグ・ドジャースは20日（日本時間21日）に本拠地でジャイアンツと対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手が53号ソロを放ち、ナ・リーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並んだ。2試合連続の被弾に嘆きの声を上げているのが、ジャイアンツ側のメディアだ。

大谷は5-4で迎えた6回、右腕ペゲーロの投球を左翼席へ運んだ。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）の一撃。投げ終わったペゲーロは即座に被弾を確信し、うつむいてしまうほどだった。試合もドジャースが7-5で勝利し、このカード3連勝とした。

ジャイアンツの地元局「NBCスポーツ・ベイエリア」は「ジャイアンツがまたも序盤のリードを失いドジャースに敗れた試合で学んだこと」という記事にわざわざ「ショウヘイ問題」という一項を設けて大谷への嘆きをつづっている。

「約21か月前、ジャイアンツはオオタニをオラクルパークに迎え、彼が要求した7億ドル（約1014億円＝当時）の後払いも了承していた。しかし彼はドジャースを選び、それ以降のここ2シーズン、彼を中心にチームを再建しようとしていた球団を徹底的に打ちのめしている」

大谷がエンゼルスからFAとなった2年前のオフ、ジャイアンツも獲得に乗り出し、ドジャースに劣らない条件を示していただけに、怨嗟の声はより大きくなっているようだ。大谷は19日（同20日）の試合でも52号を放っており「ジャイアンツ戦で今季6発目で、ドジャース加入以降25戦で10発目となった」と、このカードにおける大谷の“無慈悲”な猛打を伝えている。



（THE ANSWER編集部）