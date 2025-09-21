誰にも見られず、誰にも聞かれまいと、布団に顔を押し付けながら咆哮した松平定信（井上祐貴）。改革者としての威厳を捨て去り、ひとりの人間としての弱さをさらけ出すものだった。彼の胸中には、どのような感情が渦巻いていたのだろうか。

参考：井上祐貴、『べらぼう』松平定信の葛藤を明かす 「良くも悪くもすごく太い芯の通った人間」

定信が信念をもって進めたのが、歴史に名を残す「寛政の改革」である。田沼時代の奢侈と享楽に満ちた空気を一掃し、倹約と規律による新しい時代を築こうとした。自らも率先して質素倹約に努め、賂（まいない）文化を是正し、幕臣や町人、そして将軍に至るまで「心得」を説いた。誰もが分をわきまえ、文武両道に励み、まっすぐに勤めるべきだと示すことで、この国を健全に立て直そうとしたのである。

その根底には、決して自己顕示や権力欲ではなく、「この日の本をより良くしたい」という純粋な願いがあったに違いない。だが、その理想が導いた先にあったのは大きな悲劇だった。定信を崇拝し、彼自身も神と呼ぶほどに敬愛していた戯作者・恋川春町（岡山天音）が、自ら命を絶つという悲劇を招いてしまったのだった。

NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第35回「鸚鵡のけりは鴨」は、長らく軽妙洒脱な笑いを届けてきた恋川春町が物語から去る、重苦しい一幕となった。視聴者からも愛されてきたキャラクターが静かに切腹を決意する展開は衝撃的であり、同時に定信の改革が孕んでいた矛盾を鮮烈に浮かび上がらせた。

人の世は面白くも残酷なもので、いつの時代もひとつの「正しさ」にちょうどよくは収まらない。清廉を求めるほど、人は次第に愚かさや遊び心を許せなくなり、やがて笑うことすら罪悪視する息苦しい世界へと傾いていく。

もちろん定信も、そんな息苦しい世界を望んではいなかった。蔦重（横浜流星）が朋誠堂喜三二（尾美としのり）と共に定信の政策を皮肉った『文武二道万石通』についても、当初は「黄表紙ならば面白くせねばなるまい」と受け止める度量を見せていたのだから。

だが、あまりにも高い理想となかなか追いつかない現実との乖離に、定信自身も焦りを募らせていたのだろう。その心の隙を突くように、治済（生田斗真）が容赦なく挑発する。豪奢な暮らしを見直すようにと言う定信に、むしろ賂を贈ろうと揶揄する始末。

また、明るみになった松前道廣（えなりかずき）の暴政を踏まえて、蝦夷地を上知しようと提案をすると、「それは田沼の発明であろう？」と嫌味を浴びせられる。その治済の手には、恋川春町作の『悦贔屓蝦夷押領』が。“田沼の功績を横取りする定信”という風刺をきかせた作品を、治済は利用したのだ。

これまでも、驚くほど『べらぼう』の世界と現代は響き合ってきたように思う。今回の定信を取り巻く状況もまた、令和のSNS文化を思わせる。側近・水野為長（園田祥太）を通じて城内や市中の噂を集める姿は、現代の政治家や芸能人がエゴサーチするかのようだ。

良い政治を「凧あげ」に例えて説いた定信の著書『鸚鵡言』は、その「凧あげ」の部分だけに注目されて「凧をあげれば国が治まる」などと広まってしまう。それは本質的な部分は伝わらず、一部分の発言や映像を切り取って拡散されてしまう歯がゆさそのものだ。

そして、発信力を持つ蔦重や戯作者たちは時代を牽引するインフルエンサーのようでもある。そんな影響力のある人物から、心血を注いで取り組んでいる自分の仕事ぶりをバカにされたと感じたら……。そして、治済のように自らの利益のために煽る人が現れたら……。現実のSNSでも、熱心なファンが一転してアンチへと変わってしまう例は枚挙にいとまがない。定信の心情を思うと、現代を生きる私たちにもどこか身近に響いてくる。

しかも、春町の死に様がまた見事過ぎたのだ。武士・倉橋格としては腹を切り、戯作者・恋川春町としては「豆腐の角に頭をぶつけて死んだ」というオチをつける。死してなお世を笑わせるべきと考えた、その一貫した真面目さに、むしろ武士としての志を感じてしまうのは、それこそ定信にとって大きな皮肉となった。

定信の咆哮は、自らの政策で誰よりも認めていた唯一無二の才能を殺してしまったことへの後悔か。それとも、「たわければ腹を切らねまばらぬ世というのは一体誰を幸せにするのか」と蔦重から痛烈に批判されたことへのさらなる怒りか。あるいは、将軍にもなれず、老中となってもなお、何一つ思い通りにいかない自分の運命への恨みか。

歴史に名を残す「偉人」と呼ばれる人たちも、私たちと変わらず傷つく心があったこと。定信の咆哮から改めてその痛みを感じることができた。同時に、その叫びは同じ時代を生きる人たちのもとにも届かないという苦悩も。

人々が誠実に真面目に生きなければ社会は成り立たない。しかし、愚かさやユーモアを認め合う余白こそが、人と人とをつなぐ救いとなる。「正しさ」で締め付ける定信と、「楽しさ」で抗う蔦重。その言論と表現の自由を通じて戦う様は、そのまま現代の私たちにあるべき社会のバランスを問うものになっていきそうだ。

（文＝佐藤結衣）