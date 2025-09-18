¥ß¥º¥Î¤¬¿·Å¹ÊÞ¤òÅÔÆâ¤ÇÂ³¡¹¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¼ãÇ¯ÁØ¤äË¬ÆüµÒ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë
¡¡¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤äË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÜÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£Éý¹¤¤ÁØ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¥å¡¼¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ìÉô¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«¡£¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¸þ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£½ÂÃ«PARCO¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ
¡¡¥ß¥º¥Î¥·¥ç¥Ã¥×½ÂÃ«PARCO¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤ËÆâÍ÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Å¹ÊÞÀµÌÌ¤Î¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡ÖWAVE RIDER¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î10ÂåÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡ÖWAVE RIDER 10¡×¤ä¡¢¥½¡¼¥ë¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ ¥¦¥¨¡¼¥Ö¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¦¥¨¡¼¥Ö ¥×¥í¥Õ¥§¥·¡¼ LS¡ÊWAVE PROPHECY LS¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥é¥¤¡ÊSLY¡Ë¡×¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ÖWAVE RIDER 10 SLY¡×¤ä¡¢½ÂÃ«¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿½ÂÃ«Å¹¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¡ÊÁ´2¿§¡¢5500±ß¡Ë¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥À¥ó¥¹¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ÖWORLD OF STREET WOMAN FIGHTER¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ojo Gang¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢MINAMI¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥¯¥ë¡¼¡ÖThat crew¡×¤Èhana¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖKADOKAWA DREAMS¡×¤¬¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾å²¬ÂóÌé¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥È¤ä¡¢DJ TAMA¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
◾️¥ß¥º¥Î¥·¥ç¥Ã¥×ÃÓÂÞPARCO
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ1-28-2¡¡ÃÓÂÞPARCOËÜ´Û4³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00
◾️¥ß¥º¥Î¥·¥ç¥Ã¥×¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄ³¤1-1-10¡¡¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶4³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü11:00¡Á20:00¡¢ÅÚÆü½Ë10:00¡Á21:00
◾️¥ß¥º¥Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-21-1¡¡¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ North¡¡2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00
◾️¥ß¥º¥Î¥·¥ç¥Ã¥×½ÂÃ«PARCO
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®15-1¡¡½ÂÃ«PARCO 5³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00