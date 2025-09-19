最新FIBAランキング発表…ドイツが2位に浮上、日本は22位にランクダウン

　9月18日、最新の男子FIBAランキングが発表された。


　各大陸の大会を終え、「FIBAユーロバスケット2025」で優勝を飾ったドイツ代表が順位を1つ上げて2位に。準優勝のトルコ代表が15ランクアップを果たし、12位に急浮上した。


　ランキングのトップ10ではアメリカ代表が1位、フランス代表が4位、アルゼンチン代表が8位をキープ。「FIBAアジアカップ2025」で3連覇を達成したオーストラリア代表が6位に順位を上げた。


　日本代表は順位を1つ下げて22位で、アジア2位の座を維持。ニュージーランド代表が25位、イラン代表が26位、中国代表が27位、レバノン代表が30位と続いた。


　ランキングのトップ25、アジア主要国の順位は以下のとおり。


■男子FIBAランキング（9月18日発表）

1位：アメリカ

2位：ドイツ（＋1）

3位：セルビア（－1）

4位：フランス

5位：カナダ（＋1）

6位：オーストラリア（＋1）

7位：スペイン（－2）

8位：アルゼンチン

9位：リトアニア（＋1）

10位：ブラジル（＋2）

11位：ラトビア（－2）

12位：トルコ（＋15）

13位：ギリシャ

14位：スロベニア（－3）

15位：イタリア（－1）

16位：プエルトリコ（－1）

17位：フィンランド（＋3）

18位：モンテネグロ（－2）

19位：ポーランド（－2）

20位：ジョージア（＋4）

21位：ドミニカ共和国（－3）

22位：日本（－1）

23位：チェコ（－4）

24位：南スーダン（－1）

25位：ニュージーランド（－3）


26位：イラン（＋2）

27位：中国（＋3）

30位：レバノン（－1）

37位：フィリピン（－3）

38位：ヨルダン（－3）

56位：韓国（－3）

64位：サウジアラビア（＋1）

67位：チャイニーズ・タイペイ（＋6）

70位：バーレーン（－4）