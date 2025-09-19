最新FIBAランキング発表…ドイツが2位に浮上、日本は22位にランクダウン

9月18日、最新の男子FIBAランキングが発表された。

各大陸の大会を終え、「FIBAユーロバスケット2025」で優勝を飾ったドイツ代表が順位を1つ上げて2位に。準優勝のトルコ代表が15ランクアップを果たし、12位に急浮上した。

ランキングのトップ10ではアメリカ代表が1位、フランス代表が4位、アルゼンチン代表が8位をキープ。「FIBAアジアカップ2025」で3連覇を達成したオーストラリア代表が6位に順位を上げた。

日本代表は順位を1つ下げて22位で、アジア2位の座を維持。ニュージーランド代表が25位、イラン代表が26位、中国代表が27位、レバノン代表が30位と続いた。

ランキングのトップ25、アジア主要国の順位は以下のとおり。

■男子FIBAランキング（9月18日発表）



1位：アメリカ



2位：ドイツ（＋1）



3位：セルビア（－1）



4位：フランス



5位：カナダ（＋1）



6位：オーストラリア（＋1）



7位：スペイン（－2）



8位：アルゼンチン



9位：リトアニア（＋1）



10位：ブラジル（＋2）



11位：ラトビア（－2）



12位：トルコ（＋15）



13位：ギリシャ



14位：スロベニア（－3）



15位：イタリア（－1）



16位：プエルトリコ（－1）



17位：フィンランド（＋3）



18位：モンテネグロ（－2）



19位：ポーランド（－2）



20位：ジョージア（＋4）



21位：ドミニカ共和国（－3）



22位：日本（－1）



23位：チェコ（－4）



24位：南スーダン（－1）



25位：ニュージーランド（－3）

26位：イラン（＋2）



27位：中国（＋3）



30位：レバノン（－1）



37位：フィリピン（－3）



38位：ヨルダン（－3）



56位：韓国（－3）



64位：サウジアラビア（＋1）



67位：チャイニーズ・タイペイ（＋6）



70位：バーレーン（－4）