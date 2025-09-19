最新FIBAランキング発表…ドイツが2位に浮上、日本は22位にランクダウン
9月18日、最新の男子FIBAランキングが発表された。
各大陸の大会を終え、「FIBAユーロバスケット2025」で優勝を飾ったドイツ代表が順位を1つ上げて2位に。準優勝のトルコ代表が15ランクアップを果たし、12位に急浮上した。
ランキングのトップ10ではアメリカ代表が1位、フランス代表が4位、アルゼンチン代表が8位をキープ。「FIBAアジアカップ2025」で3連覇を達成したオーストラリア代表が6位に順位を上げた。
日本代表は順位を1つ下げて22位で、アジア2位の座を維持。ニュージーランド代表が25位、イラン代表が26位、中国代表が27位、レバノン代表が30位と続いた。
ランキングのトップ25、アジア主要国の順位は以下のとおり。
■男子FIBAランキング（9月18日発表）
1位：アメリカ
2位：ドイツ（＋1）
3位：セルビア（－1）
4位：フランス
5位：カナダ（＋1）
6位：オーストラリア（＋1）
7位：スペイン（－2）
8位：アルゼンチン
9位：リトアニア（＋1）
10位：ブラジル（＋2）
11位：ラトビア（－2）
12位：トルコ（＋15）
13位：ギリシャ
14位：スロベニア（－3）
15位：イタリア（－1）
16位：プエルトリコ（－1）
17位：フィンランド（＋3）
18位：モンテネグロ（－2）
19位：ポーランド（－2）
20位：ジョージア（＋4）
21位：ドミニカ共和国（－3）
22位：日本（－1）
23位：チェコ（－4）
24位：南スーダン（－1）
25位：ニュージーランド（－3）
26位：イラン（＋2）
27位：中国（＋3）
30位：レバノン（－1）
37位：フィリピン（－3）
38位：ヨルダン（－3）
56位：韓国（－3）
64位：サウジアラビア（＋1）
67位：チャイニーズ・タイペイ（＋6）
70位：バーレーン（－4）