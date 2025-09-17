先週「iPhone 17」シリーズなどを発表したアップル。同社は今後数か月以内に10個もの新製品をリリースすると言われています。

↑これから何が来る？（画像提供／Romeo A.／Unsplash）。

米ブルームバーグのマーク・ガーマン氏によれば、アップルは2025年後半から2026年初頭にかけて、以下の製品を発売するとのこと。

iPad Pro: M5チップと2つのフロントカメラを搭載し、縦向きと横向きの両方でビデオ通話が可能に。 iPhone 17e: A19チップを搭載し、2026年3月頃に発売か。 MacBook Pro: M5チップを搭載し、同年1月にも発表か。 MacBook Air: M5チップを搭載し、2026年第1四半期（1月〜3月）にも登場か。 Vision Pro: M4またはM5チップと、新しいヘッドストラップを搭載。スペースブラックの新色が登場か。 Apple TV: A17 Proチップを搭載し、刷新されたSiriをサポート。Wi-Fi 7対応のN1チップも搭載か。 HomePod mini: S9チップかそれ以降のチップとWi-Fi 7対応のN1チップ、近接検知機能のための第2世代超広帯域無線（UWB）チップを搭載し、最新Siriをサポート。音質が向上し、（PRODUCT）REDのような新色も登場か。 AirTag: アイテム追跡範囲が最大3倍拡大。不正開封防止機能を備えたスピーカー、バッテリー残量アラートを搭載。 Studio Display: ミニLEDバックライトを搭載し、2025年後半〜2026年初頭に発売か。 Apple Home Hub: 長年噂されていたアップルのスマートホームハブが2026年3月に発表か。

ガーマン氏の予測には「低価格なMacBook」は含まれていませんでした。こちらはA18 Proチップを搭載して2025年後半〜2026年初頭に発売されると噂されていますが……。

アップルの新製品をワクワクしながら待ちましょう。

Source: MacRumors

The post アップル「10の新製品」を大予測！ 2025年後半〜2026年初頭に登場するのは… appeared first on GetNavi web ゲットナビ.