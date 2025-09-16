サプライズ招集もあり得る！森保監督がアメリカ遠征の最後に“代表経験なし”の29歳日本人を視察「日本にいる時からすごくいいプレーをしていた」
アメリカ遠征を行なった日本代表の森保一監督は、メキシコ（０−０）、アメリカ（０−２）との親善試合を戦った後、北中米ワールドカップのベースキャンプ候補地であるメキシコの３都市（トルーカ、メキシコシティ、プエブラ）を視察。その後、バンクーバー経由で、９月15日に日本に帰国した。
なぜ、メキシコの後にカナダを訪れたのか。羽田空港で取材に応じた指揮官は、日本人GKを視察していた事実を明かした。
「MLSの視察です。高丘（陽平）選手のいるバンクーバーとフィラデルフィアの試合があったので。高岳選手は日本にいる時からすごくいいプレーをしていましたし、彼のプレーとMLSのリーグレベルを見たかった」
指揮官は「MLSには、すでに日本人選手が何人もいますし、これからまた多くなることも考えられる。選考の対象となるかもしれないので、視察できればと」と言葉を続けた。
現在29歳の高丘は、横浜FC、サガン鳥栖、横浜F・マリノスでのプレーを経て、2023年２月にバンクーバー・ホワイトキャップスへ移籍。日本代表の経験はないものの、正守護神として活躍している。
今回のアメリカ遠征で、GKは早川友基（鹿島アントラーズ）、大迫敬介（サンフレッチェ広島）、鈴木彩艶（パルマ）の３人が選出された。鈴木と大迫は鉄板だが、もうひとりは流動的だ。
今後、ワールドカップ開催地で躍動する高丘がサプライズ招集される可能性は十分にあるだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
