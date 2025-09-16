【推しの子】B小町で盆踊り！ 『サインはB -盆踊り Ver.-』配信開始
『【推しの子】』に登場するB小町の『サインはB』を盆踊り風にアレンジした『サインはB -盆踊り Ver.-』が、9月16日（火）より各種音楽サービスにて配信開始される。
『【推しの子】』は、2020年に『週刊ヤングジャンプ』（集英社）で赤坂アカと横槍メンゴのタッグで連載スタートした漫画。
伝説的アイドル・アイの子どもとして転生するファンタジックな設定とショッキングな描写もいとわないサスペンス要素、「芸能界」という複雑な世界に躊躇なく切り込む他に類を見ない斬新なストーリーに衝撃が走り、幅広い世代に話題沸騰。コミック累計1800万部を売り上げ（※2024年7月）、アニメ第2期、実写映像化とその勢いはとどまるところを知らない話題作だ。
9月14日（日）、15日（月・祝）に、TVアニメ『【推しの子】』関東納涼祭りがところざわサクラタウンにて開催され、ステージイベントや第1期・第2期セレクション上映など【推しの子】一色となった関東納涼祭りで、大盛り上がりをみせた盆踊り楽曲である『サインはB -盆踊り Ver.-』が、各種音楽サービスにて配信を開始した。
楽曲は、盆踊り風のアレンジが施されており、『盆踊りVer.』の楽曲動画も公開中。ジャケットには、夏や盆踊りを感じさせる、和装姿のB小町のジャケットイラストにも注目だ。
楽曲に合わせてぜひ盆踊りを踊っちゃおう。
（C）赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
