【チェゴシム×コジコジ】コラボアイテム大公開！
CHOCOLATE Inc.が日本展開を手がける韓国発キャラクター『チェゴシム』と、さくらももこ原作の『コジコジ』が初めてコラボレーション。9月19日（金）より、東京・JR池袋駅南改札前にてポップアップイベントを開催。コラボアイテムが公開された。
＞＞＞コラボアイテムをチェック！（写真21点）
さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の『コジコジ』。アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めている。
『チェゴシム』は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシムにより生み出されたキャラクター。ゆるくて可愛らしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな ”ゴシムちゃん” たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信している。
韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めている。
そんな、みんなの幸せを願う「チェゴシム」と、何気ないセリフが時に真理を突く「コジコジ」、それぞれの世界観をより多くの⼈に届けたいという思いから、今回のコラボレーションが実現。POP UP
SHOPにて販売するアイテムは、 「コジコジ」と「うさゴシム」の刺繍をあしらったトートバッグやポーチ、 「私は私だよ！」「思うままに生きよう」など、ありのままの自分を肯定してくれるようなメ
ッセージを散りばめたTシャツやクリアファイルなど、コラボアイテム15点を中心に展開。「チェゴシム」の定番人気商品である ”お守りカード” は、コラボ特別バージョンの5種に加え、既存のラインアップも含めた計65種以上が販売される予定だ。
またコラボアイテムの一部は、イベント期間終了後にECサイト「チェゴシムONLINE STORE」でも販売される予定。詳細は10月中旬以降に、Xアカウント・チェゴシムニュース（@gosim_news_jp）よりお知らせされるので、チェックしておこう。
そして開催期間中、コラボアイテムを含む「チェゴシム」、「コジコジ」関連商品を合計2000円（税込）以上した方へ特典もご用意。「チェゴシム×コジコジ」コラボオリジナルのクリアカードがランダムで1枚プレゼントされる。さらに、商品を購入し、POP UP NEXT（@POPUPNEXT1）のSNSアカウント（XまたはInstagram）をフォローされた方には、コラボオリジナルのステッカーが1枚プレゼントされる。
（C）choigosim （C）さくらももこ
