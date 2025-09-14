【アトリエうかい】POPUPで出会える秋季限定クッキー＆人気缶ラインナップ

繊細な口どけと上質な素材で人気の洋菓子ブランド「アトリエうかい」が、1年ぶりに大丸福岡天神店にPOPUP登場！今回の注目は、秋に旬を迎える紫芋やかぼちゃを使った8種のクッキーを詰め合わせた限定小缶です。シェフによる接客や提案も楽しめる特別な機会。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりな心ときめくラインナップをご紹介します。

秋限定♡アトリエうかいPOPUP登場

今回のPOPUPでは、秋季限定の「フールセック・ハロウィン小缶（税込3,340円）」が登場。紫芋や南瓜のやさしい風味と、カカオやバターの豊かな香りをまとった8種類のクッキーが楽しめます。

期間限定のハロウィンデザイン缶は、贈り物や秋のティータイムにもぴったり♡さらに、週末にはシェフが来店し、直接おすすめを聞ける特別な体験も用意されています。

行列土産「PARIS BUTTER CHOCOLAT」が西武池袋本店に常設初登場

人気の定番缶やふきよせも勢揃い

POPUPでは、代表作「フールセック・大缶（税込5,800円）」や「フールセック・小缶（税込2,980円）」もラインナップ。

目にも美しい多彩なクッキーの詰め合わせは、うかいの魅力を存分に味わえます。

さらに、芳醇なバター香る9種の「フールセック・サブレ缶（税込3,240円／秋の掛け紙付き）」や、栗や紫芋を使った和の趣あふれる「ふきよせ 実り（税込1,300円）」も必見。

その他「フールセック・サレ缶（税込2,900円）」「アソルティ缶（8個入1,600円／30個入4,800円）」、季節の「ふきよせ紅白・夕暮れ（各税込1,300円）」、和紅茶「かなやみどり（税込1,300円）」まで、多彩なアイテムが揃います。

贈り物にも♡秋の心尽くしスイーツ

「アトリエうかい」のクッキーは、旬の素材を大切にし、鮮度・副素材・口どけに徹底してこだわり抜いた逸品。

可愛らしいパッケージや季節感あふれる限定デザインも魅力です。秋のギフトやお手土産としてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめ。

見た目も味わいも、心を満たしてくれる特別なスイーツです♪

秋のティータイムを彩るアトリエうかい

大丸福岡天神店のPOPUPに登場する「アトリエうかい」のクッキーコレクションは、どれも素材の良さと繊細な口どけが光る逸品。

秋限定のハロウィン小缶や、定番人気の大缶・小缶、和素材を取り入れた「ふきよせ」まで、多彩なラインナップが揃います。

大切な人への贈り物や季節のおもてなしに、ぜひこの機会に手に取ってみてはいかがでしょうか。心まで温まる秋のスイーツ体験をお楽しみください♡