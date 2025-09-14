横の席も使っていいっすよ！

京王バスは2025年9月12日、高速バス新宿・渋谷〜仙台・石巻線「広瀬ライナー」にて、10月16日運行分から新たなシートサービス「2席ひとりじめシート」を席数限定で導入すると発表しました。

4列シートバスの2人掛けシートを一人で占有できるサービスです。コロナ禍以降、京王バスの他路線で導入されたことがありましたが、東京−仙台線では競合にもない初めてのサービスだといいます。

対象便はバスタ新宿6時40分発、仙台駅前ゆき昼行便と、仙台駅前23時59分発の新宿・渋谷ゆき夜行便です。前者は通常運賃にプラス1000円、後者は1500円で「ひとりじめ」ができます。夜行便の「ひとりじめ」利用者にはネックピローなどの各種アメニティも進呈するということです。

なお、この路線は宮城交通との共同運行ですが、独立3列シートの宮城交通便は対象外で、京王バス便のみが対象。京王バス便は4列シートですが、座席間隔がゆったりした10列（38人乗り）トイレ付き車両を使用しています。

このほか、対象便のダイヤについては「新宿（東京）を朝発車する高速バスでは仙台へ最も早く着く」「仙台発着の夜行便で唯一渋谷に停車」などとアピールしています。