『バスタ新宿』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
4列シートバスの2人掛けシートを一人で占有できるサービス
乗りものニュース
座席数はわずか11席で、1人分のスペースは扉とパーテーションで区切られる
くるまのニュース
壁に多数のネジやネジ穴があり、黒いテープで塞がれているため、盗撮疑惑が
J-CASTニュース
実際には混雑はなかったとの指摘が相次ぎ、ネットでは真偽を調べる動きも
デイリースポーツ
実際に行った記者は、待合室に椅子を増やしたほうがいいと思ったそう
Jタウンネット
発着容量が同地区のバス発着数の限界になる点は解決が困難だと筆者
新宿四丁目交差点を左折しようとする車列が大きな要因になっている
洋菓子1位はシュークリーム専門店「choux d’enfer PARIS」のカスタード
財経新聞
コンビニが設置されるバスターミナル部分は国道20号の扱いとなっているそう
東京カレンダー
今春に国内最大級のバスターミナル「バスタ新宿」が開業し人の流れが一変
読売新聞オンライン
8月1日に「ポプラ」が落札者として決まっていたが、9月1日に辞退届を提出
Twitterでは「コンビニのない状態は続く」など不満や落胆の声が続出