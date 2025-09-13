「知らなきゃ損」キズパワーパッドの“本当の効果”を引き出す正しい貼り方-8.9万いいねがついた理由【ママリ】

ケガをしたときに使うグッズ、正しく使えている？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「ほほー」とうなったり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

指を切ったり、膝を擦りむいたりしたときに役立つ傷を保護するグッズ。「キズパワーパッド」もその一つです。手軽にドラッグストアなどで購入できてサッと使える点が魅力ですが、使用時にきちんと説明書を確認していますか？





キズパワーパッドは傷口を水で洗ってから清潔な布で水気を取り、貼る前・貼った後に1分ずつ掌で温めるようにすると マジで人工皮膚かのように馴染むので、普通の絆創膏みたいにそのままペタリで使ってる人は損をしています



補足すると 出血ある時は圧迫で止めてから（にじむ程度ならそのまま水洗いでOK）貼ることと 温めの目安は明らかに柔らかくなってくる程度です……これやると傷とか指のシワへの密着度合いが全ッッ然違うのと、あとフチの部分も 知らん間にホコリまみれで剥がれてきたりとかが減ります 環境にもよるけど

投稿者・始条 明さんは、説明書に記載があるのに意外と知られていないという「正しい貼り方」を紹介していました。

キズパワーパッドはそのまま貼るのではなく、貼る前・貼った後に温めるのがポイントだそう。温めてやわらかくすることで皮膚にぴったりとくっついてなじむそうですよ。



この投稿に「過去の自分に教えたい」「やってみよう」などとリプライがついていました。実は説明書に記載がある内容だそうですが「貼るだけだろう」と考えて読んでいない方も一定数いるようです。



バンドエイドの公式YouTubeでも、キズパワーパッドの正しい使い方を動画で紹介しています。その中でも、使用前に温めるように解説がありました。

実は使い方にコツがあるキズパワーパッド。正しい使い方を知れば自分や家族のためになりますよね。



こうした商品に限らず、購入した製品の使い方をよく確認することの大切さを感じる投稿でした。

「責める感じにならないように」職場での優しい話し方を考えた

仕事をしているとさまざまな立場や年齢、キャリアの人と関わらなくてはいけませんし、時には言いたくないようなことを言わなければいけないような場面もありますよね。必要なことはしっかりと伝えたいものの、相手を責めたように伝わるのは避けたシーンはありませんか？



みそしるさんは仕事でものごとを再説明するとき、気を付けていることがあるそう。

仕事で「この人さっき言った話を覚えてないな」とか「間違って認識してるな」とか思った時、「先程も申し上げましたが」とか言うと、責めてる感じになってイヤなんで、出来るだけライトに「さっきの話と被っちゃって申し訳ないんですけど！」った上で、ちょっと内容を変えて再説明するようにしてる。

言われたことを忘れてしまうことや間違って認識してしまうことは誰しもあるものですよね。そんなとき、話を覚えていない、認識していない相手が悪いと責めるのではなく、相手を不快にせず伝えることがお互いのためになることも。仕事を円滑に進めるためのトーク術として大事なことですよね。



この投稿に「めちゃくちゃいい」「真似する」などのコメントがついていました。ちょっとした心がけや言い方でお互いが気持ちよく仕事ができるなら、覚えておきたいテクニックです。ズバッと指摘するのが大事なことがある一方、責められた感覚で萎縮する相手には優しい言い方の方が効果的なこともありそう。相手に合わせて活用したい、優しいトーク術を学べる投稿でした。

「気をつけて帰ってね」別れ際の心遣い

友人や家族と予定を立てた際には、場所や時間などについてこまめに連絡を取りますよね。ですが、会った後に別れてからは連絡が少なくなるかもしれません。



投稿者・こひめ(@Kohime0x0)さんは、別れ際や帰宅後に心がけているやり取りがあるそうです。「ちょっとしたことだけど大事なやりとり」と語るこひめさん。別れ際にこの一言があると、相手にとってうれしいかもしれません。

ばいばいするときに気をつけて帰ってねって言ってくれる人が好き。お家着いたら連絡してねも好き。自分もそういう人だから。気をつけて帰ってねって言うし、お家に着いたら相手を安心させたいから着いたよって連絡する。ちょっとしたことだけど大事なやりとり。こういうことできる人と親しくなりたい。

別れ際の「気をつけて帰ってね」や「帰宅したら連絡してね」という一言が好きだというこひめさん。帰宅時には「着いたよ」と連絡するようにしているそうです。何気ない一言ですが、気持ちが温かくなりますね。また元気に会えるように、無事を願う思いが込められているように感じられます。



この投稿には「無事に帰ってきますようにっておまじないの気持ち」「小さいようで大きなやりとり」といったコメントが寄せられていました。普段はなかなか、言葉に込められた思いを意識することはないかもしれませんが、大切な相手には無事を願う思いを込めて一言伝えてみてもいいのかもしれませんね。言葉の持つ力を感じる、すてきな投稿でした。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）