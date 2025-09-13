¥È¥é¥ó¥×»á ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤á¤°¤ê¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¡Ö²æËý¤Î¸Â³¦¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î²æËý¤¬¡Ö¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·úÊª¤¬Ç³¤¨¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¹¥à¥¤¤Î¾õ¶·
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î²æËý¤¬¡ÖµÞÂ®¤Ë¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤Ïµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¯¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¶âÍ»¤äÀÐÌý´ØÏ¢¤ÎÀ©ºÛ¤Ç¡Ö¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼Â¹ÔºÑ¤ß¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë