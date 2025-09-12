Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

秋のApple発表会を経て、iPhone 17シリーズにiPhone Air、Apple WatchとAirPodsにも新作が登場しました。注目度が圧倒的なのはiPhone Airですが、その次はAirPods Pro 3だと思います。久しぶりのアップデートでヘルス機能を盛り込みました。

発表会の体験会場で、現地にいる米Gizmodo編集部がさっそく触ってきました。じっくりレビューはまだこれからですが、まずは第一印象を。

2022年リリース、2023年USB-C化したAirPods Pro 2の後継機となるAirPods Pro 3に、体験会で触ってきました。ざっくり3年分のAppleの進化が詰まっている端末なわけですね。細かいスペックと、前モデルAirPods Pro 2との比較は済みとして、体験会ではいよいよ装着！

体験できたのは45分だけなので、ここで話すのは、あくまではじめまして！の第一印象です。

充電ケースとイヤフォンのフィット感

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

いきなり本体からずれて充電ケースの話をします。小型化が噂されていましたが、ほぼ前モデルから変わらないサイズ。

ケースを見るとすぐわかりますが、ペアリング用のボタンがなくなっています。ボタンの代わりに、ケース前を触ってペアリングするタッチ式になっています。長押し（ぐっとタッチ2秒）でペアリングモード発動、もっと長押しを続けると工場出荷状態へのリセットモードになるので注意！

イヤフォン本体は、より装着感を高めたデザインに。

まず、前モデルよりも同梱のイヤーティップサイズが1つ増えて、5サイズに。イヤーティップ自体のフィット感・密閉感があがっています。また、イヤフォンの丸っこい部分がちょっとコンパクトに。

イヤフォンがより耳の奥までフィットする作りになりました。

が、その分、耳からでているスティック部分がより目立つのが気になりました…（こういう気になる系は個人差がありますけどね）。AirPods Pro 3の装着感、とてもいいです。頭振ってみましたが、ゆるまることなく安心（個人的にはAirPods Pro 2でも耳から抜けちゃったことはないのですが）。

性能2倍のANC

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

性能としては、まず前モデルから2倍になったアクティブノイキャン（ANC）に注目。デモ会場ではノイズ用にHomePodsが4つ設置されており、飛行機内のエンジン音や人通りの多い道の音を再現。

Apple MusicでOlivia Deanの「Dive」やらKeshiの「Euphoria」やら聴いてみましたが、低音を活かしつつ、クリアでボーカルもシャープだと感じました。

ANC、仕事しています。ANCオンにした瞬間、雑音が低減。感動もの。リアルな環境でレビューするのが楽しみです。

リアルタイム翻訳

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

ここからが本番、新しい機能を使ってみないとね。

デモ会では、ポルトガル語で話すスタッフの人と会話することができました。そして、相手がポルトガル語で話す中、耳からは英語の翻訳が聞こえます。

この機能を発動するには、AirPods Pro 3のステム部分を長押しするか、iPhoneでSiriを起動させるか（デモではiPhone 17 ProのアクションボタンにSiriショートカットが設定されていました）すればOK。

ここでも活きてくるのがANC性能。相手の声を低減させ、イヤフォンから流れる翻訳音声を聞き取りやすくしてくれます。

翻訳はiPhoneから文字で確認することも可能。問題は、僕含め同じ体験会に参加した人は誰もポルトガル語がわからなかったこと。つまり、翻訳の精度は確かめようがなかったです。

ただ、iPhoneの翻訳アプリで、中国語、日本語、スペイン語、フランス語は体験できて、そっちはなかなかの翻訳精度でした。が、Google翻訳の方が上手いかな（特に中国語）。翻訳のスピード感は、ほぼリアルタイムでよかったです。言語によっては、若干ラグがでるものもありそう。

AirPods Pro 3発売時は、リアルタイム翻訳機能はまだベータ版ということはお忘れなく。また、イタリア語・日本語・韓国語・中国語はまだこれからで、年内には対応予定。

リアルタイム翻訳機能は、 AirPods Pro 2、AirPods 4（ANCモデル）でも近日対応予定。

心拍数モニタリング

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

AirPods Pro 3でしか使えない機能、それが心拍数モニタリング。AirPods Pro 3によって、Appleはオーディオ業界だけでなく、ヘルス業界へも範囲を広げています。

これ、心拍数機能をすでに搭載しているPowerbeats Pro 2とはまた違います。音楽再生しながらモニタリングができます。Apple Watchの心拍センサーで培ってきた技術がベースになっています。毎秒256回放つLEDの不可視光で、光がどれほど血流に吸収されるかを計測しているそうです。

実際にAirPods Pro 3をつけて、Apple Parkをお散歩するデモ。ちょっと僕の心拍数高めです。（たぶん、寝不足で数時間Apple Parkであれこれ見て、エスプレッソ飲みまくった上に、気温も高い、そんな1日が影響しているのかと…。）Apple Watchで計測する心拍数とどれほど差がでるのか、本レビューで試したいと思います。測る場所（手首と耳）が違うのってどれほど影響するのかな。

Just got to try the AirPods Pro 3 and its new real-time, in-ear heart rate sensor with an outdoor walk workout. Here's a video of my heart rate being monitored in the Fitness app on iPhone 17 Pro #AppleEvent pic.twitter.com/uQcEw8GKeq - Ray Wong (@raywongy) September 10, 2025

AirPods Pro 3の価格は3万9800円。なんとPro 2発売から据え置きです。ANC性能が2倍で心拍数モニタリング機能つき。バッテリーもイヤフォン単体は2時間増（ANCあり）。

現時点では、購入・買い替えアリ、悪いところないなと思っています。フルレビュー早くしたいですね！